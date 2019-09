Boxeo Kerman Lejarraga, a recuperar el trono europeo: «Estoy muy tranquilo y con muchas ganas de subir al ring» El púgil de Morga se enfrenta este sábado contra David Avanesyan en Bilbao con el título de Europa del peso wélter en juego

El boxeador vizcaíno Kerman Lejarraga aseguró que «la preparación» para el combate por el Europeo wélter en juego frente al ruso David Avanesyan, que le arrebató el título en un combate anterior, «ha sido dura y fuerte» y que no tiene «ansiedad» de cara a la pelea que protagonizará el sábado en el Bilbao Arena de Miribilla.

«La preparación ha sido dura y fuerte como son todas las mías», manifestó el aspirante este miércoles en la presentación del duelo en el frontón del Club Deportivo de Bilbao, donde se ubicó un ring para que varios de los boxeadores que pelearán en una velada con más combates llevasen a cabo una sesión de entrenamiento.

«Me da igual que haya cinturón o no. No hay ansiedad porque solo la tienes que transmitir en el gimnasio. Lo que he hecho ha sido trabajar, trabajar y trabajar. Estoy muy tranquilo y con muchas ganas de subir al ring», añadió el de Morga.

El preparador del boxeador vasco, Txutxi del Valle, también considera que la preparación de su pupilo para el duelo de revancha del sábado ha sido «impresionante». «No he visto un Kerman tan fuerte en la vida. Está en su mejor estado de forma y se va a notar. Estoy convencido de que Kerman va a ganar antes del límite. A este Kerman no le gana nadie», destacó el entrenador de Lejarraga.

Avanesyan, ganador el pasado 31 de marzo año del primer duelo entre ambos boxeadores, la primera y única derrota del español, avisó de que «el ring es el que lo dice todo».

«El entrenador de Kerman puede decir lo que quiera, pero no es Dios para decir lo que va a pasar el sábado», añadió un Avanesyan que también aseguró que se ha «preparado muy serio, como en los combates anteriores». «Todo ha ido bien, sin lesiones. Para el pesaje de este viernes sé que estoy en mi peso. Y en el combate trasladaré todo lo que he preparado», adelantó. Al púgil ruso, por cierto, le «gusta mucho Bilbao» porque le «han tratado bien en las cuatro veces» que ha visitado la capital vizcaína.

El Kerman-Avanesyan, por el título Europeo welter, será la pelea principal de una velada en Miribilla con varios combates más.