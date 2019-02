Artes Marciales Mixtas Joel Álvarez debuta en UFC: «Pelear contra Conor McGregor sería increíble» El luchador asturiano, que ostenta un récord de 15-1, analiza con ABC su estreno el 23 de febrero en Praga frente al kazajo Damir Ismagulov en la mayor competición de artes marciales mixtas del planeta

Joel Álvarez era una esperanza fenomenal, pero ha resultado ser una realidad mejor aún. A sus 25 años ha firmado un contrato de cuatro peleas en la Ultimate Fighting Championship (UFC), la mayor promotora de artes marciales mixtas del mundo. Para entender el alcance de este hito solo hay que trazar un dato: esta empresa fue vendida en 2016 por 4.000 millones de dólares. Tras proclamarse campeón de la liga nacional AFL, Joel recibió una primera llamada de la UFC, pero, convencido de que llegaría otra oportunidad, la rechazó. Y llegó. El próximo 23 de febrero debutará en la Champions League de las MMA frente a un férreo rival: Damir Ismagulov, excampeón de M-1, empresa de referencia en Rusia, país donde la lucha se convierte en rutina. Joel posee una madurez inusitada que expresa en su modo de pelea dentro de la jaula. Paciencia y precisión le definen. «El Fenómeno» asturiano va camino de ser «El Fenómeno» de masas. 15 victorias le avalan, 14 sumisiones le alzan y 1 nocaut técnico le corrobora. Llega la hora de la verdad.

¿Cómo está? Imagino que acelerando en su preparación para su apurado estreno en UFC.

Estoy en Canarias entrenando en el Taz Jinamar, aquí hay mucho nivel y me está poniendo las pilas el entrenador Julio Santana. Estoy muy contento y muy motivado para mi debut en UFC.

¿Qué tiempo ha tenido para preparar la pelea?

Unas dos semanas.

¿Cuándo le avisaron del combate?

Un mes antes aproximadamente. Pero la primera semana fue de arreglar papeles y luego ya me vine a Canarias para entrenar específicamente.

Hasta donde pueda contar, díganos, ¿cómo es su contrato?

Es un contrato de cuatro peleas. Vamos pelea a pelea, no me avisan de más.

Cuando hablamos el pasado mes de julio decía que no pensaba en UFC, que no le obsesionaba. ¿Era un farol pues ya sabía el interés de la compañía o realmente ha sido una sorpresa?

No, no. Fue una sorpresa. No de ahora, porque ya me llegó antes de disputar el cinturón de AFL (en noviembre). Me llamaron para cubrir una baja, pero fue una sorpresa porque no esperaba que me volviesen a llamar tan pronto de nuevo.

¿Qué siente al ser ya luchador UFC? ¿Es un sueño?

Siento mucha motivación y ganas de ver si puedo mantenerme ahí.

Enfrente estará Damir Ismagulov, que venció en el primer asalto a uno de los mejores españoles en el peso ligero, Javi Fuentes. También ha sido campeón de la durísima liga rusa M-1. ¿Qué espera de su pelea frente al kazajo?

Le estuvimos estudiando. Julio Santana me estuvo preparando la estrategia para ganar al kazajo. Es un rival difícil.

Habla de Julio Santana. ¿Cuál será su esquina?

Voy a tener a tres miembros, que es lo que nos permiten. Llevo a Julio Santana, a mi entrenador Omar y al preparador de muay thai Marcos.

El análisis del contrincante en un deporte tan complejo y con tantas vertientes cobra vital importancia. ¿Qué estrategia plantea para el combate?

Iré viendo a lo largo de la pelea. Si tengo que ir al suelo, iré. Y si toca arriba, pues arriba. Pero creo que lo principal es buscar la pelea arriba con él.

¿Cuántos días va antes a Praga para aclimatarse?

Voy el día 19, así que cuatro días.

Otro aspecto de suma importancia en las MMA es el peso. Usted mide 1,85 y pelea en 70 kilos. ¿Cómo lo lleva?

Estoy siete u ocho kilos por encima y lo llevo bien. Es el peso que suelo tener a estas alturas antes de una pelea.

¿Qué sentimientos se le van a pasar por la cabeza al salir al octógono de UFC?

Espero afrontarlo como si fuera una pelea más, no dejarme influenciar por los factores externos.

Estuve en el programa «Generación MMA» con Javi Fuentes, que perdió frente a él, y decía que siendo calmado podía usted ganarle, que su error fue salir a por él a muerte...

Mi estilo de pelea creo que me beneficia porque siempre intento mantener la calma y pensar lo que voy a hacer, no cometo locuras. Si fallo, vuelvo a empezar. No tengo prisa.

¿Qué es lo que más teme del kazajo?

El derribo. Va a ir a derribarme seguro.

Entonces no habrá problema en ese terreno, recordemos que tiene 14 victorias por sumisión y en encaja muy bien las llaves cuando entran en su guardia en el suelo.

Sí, creo que tengo buen trabajo de guardia en el suelo.

¿Teme su golpeo en el suelo?

Lo temo, que te den puños en la cara no gusta (se ríe). Pero creo que no es tan destructor como lo era Maxi Radu (contra quien ganó el cinturón de AFL en su última pelea).

Él tiene un buen striking, pero su nivel en este campo también es muy alto. ¿Cree que puede ir por ahí el combate?

Por mí perfecto. Si nos golpeamos arriba, perfecto.

He observado que han hecho camisetas para subvencionar los próximos campamentos de entrenamiento. ¿Tienen pensado preparase en los mejores gimnasios estadounidenses?

De momento no. Estamos enfocados en este combate y cuando pase, ya planearemos todo un poco más.

Llegado a la élite de este deporte, la cosa se complica aún más. Muchos luchadores contratan nuevos entrenadores, nutricionistas o incluso psicólogos deportivos. ¿Va a cambiar algo en sus próximas preparaciones?

No me lo he planteado. Yo sigo con mi equipo de siempre, que es el que me ha hecho llegar hasta aquí. Hasta ahora no me ha ido mal, si las cosas funcionan bien, no hay que cambiarlas. En mente siempre tengo Canarias para entrenar, que lo hacen muy bien.

Por edad, por calidad, por récord y hasta por imagen, se espera que usted sea una especie de Fernando Alonso que atraiga a nuevos seguidores y capte nuevas televisiones para las MMA en España. ¿Siente presión por ello?

La presión va a ser grande. Mucho peso a mis espaldas. Pero es una alegría poder ser la motivación para los chavales que vienen detrás.

Está en UFC, habrá que aspirar algún día al cinturón, ¿no?

(Se ríe). Eso ya sería brutal. Yo con mantenerme en la UFC y poder vivir de esto bien, por el momento me conformo.

Dígame qué le han dicho sus allegados, estarán en una nube...

No te creas, los de toda la vida son los que menos se han sorprendido. Dicen que se lo esperaban, me ven todos los días ir a entrenar y han visto todo lo que he tenido que hacer.

¿Está notando el agobio mediático?

Está Fran Montiel (su mánager) trabajando para que no suceda.

¿Tiene alguna técnica de desconexión cuando el estrés es tan alto?

Me gusta ver la televisión y dar paseos.

Decía que quería seguir promoviendo este deporte, ganar en UFC y lograr rankear sería una manera perfecta de hacerlo.

Sí, ganar en la UFC creo que puede servir para promover este deporte y avisar de que las MMA españolas estamos ahí.

Sé que es amigo de Enrique Wasabi, que peleó en la UFC. ¿Ha hablado con él para que le cuente un poco como es esta competición por dentro o para que le aconseje?

Sí, hablé con él. Solo me dijo que disfrute el camino.

Dígame un pronóstico para su debut en UFC.

Yo cuento con ganar, pero es una pelea difícil.

Pelea en el peso ligero (70 kilos) donde hay muchísimos peleadores muy mediáticos y muy buenos, es una de las mejores categorías de UFC. ¿Tiene en mente alguna pelea que le gustaría hacer?

La verdad es que no. Son ídolos, cualquiera valdría.

¿Se imagina contra Conor McGregor?

(Se ríe). Sería increíble.