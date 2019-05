Indianápolis La decepción de Alonso tras caer a la respesca «La velocidad no ha estado en el coche y no creo que la encontremos en una noche», se lamentó el piloto asturiano

Fernando Alonso no pudo finalizar entre los 30 mejores en la jornada de calificación para las 500 Millas de Indianápolis, que se celebrará el próximo domingo 26 de mayo, por lo que hoy deberá disputar el 'Last Row Shootout', la repesca que pondrá en juego las tres últimas plazas para la parrilla de salida.

El asturiano sufrió un duro golpe en su objetivo de conseguir la 'Triple Corona' (Mundial de Fórmula 1, 24 Horas de Le Mans y las 500 Millas) y terminó justo por debajo del corte, en la posición 31 con una media de 227,224 millas por hora, después de casi siete horas de sesión, en la que los coches realizaron cuatro vueltas -entre las que se hace un promedio- al mítico óvalo.

Los problemas en calificación, donde perdió su plaza entre los 30 mejores en los últimos instantes de la sesión y en la que sufrió un pinchazo en una rueda trasera, se unieron a los de los entrenamientos libres, cuando sufrió aparatoso accidente que le llevó a impactar contra el muro y dañar seriamente su coche.

«No teníamos la velocidad, así que estamos donde merecimos hoy» se desahogó ante los micrófonos de la NBC el bicampeón del mundo de F1. «Esperemos que mañana tengamos otra oportunidad para poder estar en la carrera. Si lo conseguimos bien y, si no, es porque no lo hemos merecido», afirmaba con rotundidad.

«Debemos intentarlo de nuevo y tendremos que hacer las cuatro vueltas de la mejor forma posible, limpias y sin errores. Es un momento difícil para el equipo, pero debemos mantener la calma y la concentración, y espero que podamos encontrar lo suficiente para estar en una de tres primeras posiciones de entre las seis», explicó.

Alonso, decepcionado al bajarse del coche, se mostró pesimista de cara al rendimiento del McLaren para hoy: «No podemos hacer mucho de aquí a mañana. La semana ha sido siempre igual, la velocidad no ha estado en el coche y no creo que la encontremos en una noche", advirtió.