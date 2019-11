Carreras de caballos Gran victoria de «Resacón» en el Gran Premio Antonio Blasco Jornada de grandes dividendos: la Pick 4 se pagó a 10.500 euros, el trío de la quinta a 6.900 euros y el de la segunda a 2.000 euros

Con una mañana muy fría se ha celebrado la undécima jornada de la Temporada de Otoño en el Hipódromo de la Zarzuela, que el público ha disfrutado con emoción en este gran recinto.

Abrió la mañana el Premio Marita Villalonga, (Made in Spain), hándicap, para caballos y yeguas de dos años, sobre una distancia de 1.500 metros. Cinco participantes. Baba Karam ganó de punta a punta, regalándonos, junto a Navia, unos preciosos metros finales, cabeza a cabeza hasta el poste de meta. Al final, un cuello fue la diferencia. Tercero, lejos, a más de cinco cuerpos, entró Melampo.

La segunda carrera fue el Premio Marcos Carmena, reservado a Amazonas y Gentleman, hándicap para caballos y yeguas de tres años en adelante. Nueve ejemplares partieron desde el poste de los 2.300 metros. Carrera táctica en la que Mr Axel y Embat se mostraron muy superiores a sus rivales. Los últimos metros fueron un mano a mano entre los dos, siendo al final más fuerte Mr Axel, venciendo por medio cuerpo. A más de seis cuerpos llegó Colibrí en tercera posición.

La tercera carrera fue el Premio Fulgencio de Diego, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 1.800 metros. Diez participantes a las órdenes del juez de salida. Tihanna, siempre en los puestos de vanguardia, esperó su momento en la recta final para presentar su ataque, yéndose a ganar con solvencia por más de tres cuerpos y repitiendo victoria. Segunda llegó Alejandría, que intentó ponérselo difícil a la ganadora. Obanos, viniendo de finales, recuperó sensaciones consiguiendo el tercer puesto.

La cuarta carrera fue el Premio Sultán el Yago, patrocinada por IFEMA Madrid Horse Week, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, también sobre la distancia de 1.800 metros. Once participantes. Atlántico, muy atento en el recorrido, al entrar en la recta cogió la cabeza y lanzó su ataque por los palos, seguido por Arenal. Tommy’s Boy presentó entonces su ataque, adelantó a Arenal y pareció que también sobrepasaba por un instante a Atlántico, pero éste no se dejó superar, estirándose en los últimos instantes para conseguir la victoria por un poco menos de un cuerpo. Tercero llegó Arenal, que en los últimos instantes también volvió y llegó a tan solo un cuello de Tommy’s Boy.

El Gran Premio Antonio Blasco, (Made In Spain), se disputó en quinto lugar, para caballos y yeguas de dos años en adelante. Trece candidatos a la victoria partieron desde el poste de los 1.400 metros. Resacón demostró su categoría imponiéndose en este Gran Premio con autoridad con un bonito remate en los metros finales. Vale llegó en segunda posición con un potente cambio de ritmo tras una recta irregular, recuperando la forma de primavera. Tercero llegó Cuppacoffee, también recuperando sensaciones y resistiendo por un cuello el ataque final del renacido Presidency. Defraudaron totalmente los favoritos Buthela y Another Day of Sun, sexto y octavo respectivamente.

En sexto lugar se disputó el Premio Casualidad, para caballos y yeguas de tres años en adelante. Ocho ejemplares desde el poste de los 1.800 metros. Dos carreras en una. La primera, un mano a mano entre My Flinders y Legionario, la otra el resto. My Flinders, en la recta final, mantuvo a raya a Legionario, imponiéndose por un cuerpo y repitiendo victoria. Lejos, a más de ocho cuerpos, llegó Boston Bruin para ser tercero.

Cerrando la jornada y en séptimo lugar se disputó el Premio Barilone, para caballos y yeguas de tres años en adelante, no ganadores. Siete participantes. Distancia 2.100 metros. Carvali, en todo momento muy bien colocado y controlando a sus rivales, dejó que Easy Day dirigiera al pelotón. En la recta final, los dos se disputaron la carrera, pero la mayor contundencia de Carvali hizo que se impusiera por cuerpo y medio. Tercero, cerrando mucho al final, fue Sir Mauro.