Encuentran muerto al jugador de rugby Archie Bruce horas después de debutar como profesional

Archie Bruce, jugador de 20 años de los Batley Bulldogs, durante la temporada anterior se estuvo entenando al máximo para poder debutar con el primer equipo este año. Matt Diskin, entrenador del equipo, le dio la oportunidad que estaba esperando frente al Toulouse, sacándole los últimos 30 minutos del partido. El encuentro terminó 46-0 con derrota para el equipo del joven.

Horas después de la derrota, el cuerpo de Bruce fue hallado sin vida en la habitación del hotel en el que se hospedaba su equipo.

El director del club, John Miller, explicó al diario The Sun lo siguiente: «No sabemos nada. Sólo que a la una de la madrugada Archie Bruce era el chaval más feliz del planeta y ahora ya no está con nosotros». Además, el club anunció la creación de un fondo «destinado a dejar un legado en nombre de Archie Bruce».

We are devastated to announce the passing of our young player Archie Bruce (20), who was found in his hotel bedroom early this morning, having made his debut against Toulouse yesterday evening.



