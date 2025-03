Ding Liren culmina su remontada y logra la esperanzadora segunda posición en Madrid

Era complicado acertar la quiniela del torneo de Candidatos, que ha terminado este lunes en Madrid con otra jornada de emoción y sorpresas. No está mal si tenemos en cuenta que el primer puesto estaba decidido: el ruso Ian Nepomniachtchi vuelve a ser el retador oficial del campeón del mundo. Y por si la FIDE no termina de convencer a Magnus Carlsen para que juegue, Ding Liren superó en la recta final al estadounidense Hikaru Nakamura . Quién sabe si el gran maestro chino no acabará jugando su primer Mundial gracias a su remontada. Hay que tener en cuenta que vino a España sin un solo ayudante.

Como sede, el Palacio de Santoña no era el escenario ideal, pero ha sabido convertirse en un espacio acogedor, además de bonito, donde el público se ha integrado muy bien con la mezcla de profesionales, aficionados, organizadores y voluntarios. Seguramente los más quejicas hemos sido los periodistas, a veces con razón, pero la experiencia madrileña para organizar una competición de esta talla ha sido en general muy positiva. El último día, además, hicieron acto de presencia el ministro de Cultura, Miquel Iceta , y Alberto Tomé , viceconsejero de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid. No se puede decir que el apoyo político haya sido espectacular, pero el público tampoco se arremolinaba en la puerta del palacio para pedirles autógrafos a ellos.

Duda, Miquel Iceta y Nepomniactchi FIDE / Stev Bonhage

El público español sí supo recompensar con sus aplausos el buen nivel de juego de Nepo, indiscutible vencedor, pese a su fama de mal encajador, y la lucha de los ajedrecistas menos afortunados. En la última ronda, vivimos además tres partidas con un resultado decisivo; solo terminó en tablas, previsibles, el duelo entre el ganador del torneo y el polaco Jan-Krzysztof Duda , de 24 años, que participó en el naufragio colectivo de los jóvenes.

Repasemos la clasificación final antes de hacer un breve resumen de la actuación de todos los jugadores:

Clasificación final FIDE

El dominio de Nepomniachtchi (31 años) ha sido abrumador, con cinco victorias y ninguna derrota. Aprovechó los errores de los demás y no cometió casi ninguno. Todos los días alguien pronosticaba que no podría aguantar, pero demostró estar excelentemente preparado. Lo suyo ha sido un paseo. Ha ganado 26 puntos Elo, después de una actuación propia de un jugador con más de 2900. Ha subido cuatro puestos en la clasificación mundial y ya solo tiene por delante a Carlen y a Ding Liren.

Ding Liren (29): compensó sus dos derrotas, la primera como un corderito y fruto del desfase horario, con cuatro victorias de gran nivel. Ha ganado Elo, aunque solo dos puntos, pese a estar por encima de la barrera de los 2800, donde lo más fácil es sufrir vértigo y caer. Le quedan unos cuantos años entre los mejores del mundo y, pese a su timidez, si sabe rodearse bien y ser algo más ambicioso desde el principio, es un firme candidato a gobernar el ajedrez mundial en un futuro cercano.

Teimour Radjabov, un guerrero FIDE / Maria Emelianova / Chess.com

Teimour Radjabov (35): el abuelo del torneo llegó como invitado, como desagravio por la forma en que salió del anterior torneo de Candidatos, y fue de menos a más. Luchó cada partida y acabó ganando tres, una más de las que perdió. Solo tiene resultado particular adverso contra Caruana. Ha ganado 9 puntos Elo, con los que regresa al top 15.

Hikaru Nakamura (34): otro veterano que ha respondido, pese a su derrota final. Su juego es de los más atractivos para el público y sus caras para los fotógrafos. Algunos querían que ganara aunque solo sea porque con el número de seguidores que tiene sería el finalista más rentable a la hora de buscar patrocinadores. Ganó 4 partidas y perdió 3, con lo que también supera a todos en espectáculo. Con su actuación ha vuelto al top 10. Ojalá no vuelva abandonar el ajedrez de competición, porque su presencia en cualquier torneo es un aliciente.

Fabiano Caruana (29): la gran decepción. Venía como favorito indiscutible, pero se vino abajo en la segunda mitad del torneo, sobre todo después de su partida fatídica contra Nepo, cuando no jugó la línea que había preparado con su entrenador. Algo se rompió en el equipo americano ese día. Terminó por debajo del 50% de los puntos y la sensación de que le falta algo en los momentos decisivos. Si pese a todo tiene el carácter necesario, como parece, por su edad está a tiempo de volver a disputar un campeonato del mundo.

Alireza Firouzja (19): terminó con un buen sabor de boca gracias a su victoria final sobre Caruana y eludió el último puesto, pero es otro de los ajedrecistas de los que esperábamos más. Su noche loca de ajedrez bala ha sido suficientemente criticada hasta por sus compañeros y puede atribuirse a un error de juventud, fruto de la frustración. Jugar un primer Candidatos con menos de 20 años no era una experiencia fácil. Tampoco le hizo demasiado bien que Carlsen lo señalara como posible sucesor. Tiene talento de sobra para jugar muchas veces este torneo... o solo una y convertirse en campeón. Ha perdido 15 puntos y cae del tercero al cuarto puesto mundial, nada irreversible incluso a corto plazo.

Jan-Krzysztof Duda (24): él y Rapport han vagado como almas en pena por el Palacio de Santoña. El polaco ha perdido cuatro partidas y solo ha ganado una. Le ha venido algo grande su participación en Madrid, pero también tiene toda la carrera por delante.

Richard Rapport (26): el húngaro está en plena transición entre federaciones. Quiere abandonar la húngara, que no lo suelta fácilmente, y jugar bajo bandera rumana. Entretanto, ha jugado con pasión pero no se ha encontrado a gusto ante unos rivales tan cualificados. Se le valoran sus chaquetas, su afán de ser un gran maestro distinto y su entereza para no esquivar las preguntas de la prensa cuando le salían mal las cosas.