Estados Unidos La nueva campaña de Nike «incendia» las redes sociales

S. D.

Las reacciones a la campaña de Nikeapoyando al exjugador de fútbol americano Colin Kaepernick, símbolo de las protestas antirracistas en este deporte, no se han hecho esperar. La marca deportiva ha sido objeto de numerosos halagos y de no menos críticas. La más llamativa, y la que todo el mundo imaginaba que llegaría, ha sido la de Donald Trump.

«Creo que se está enviando un mensaje terrible. Tal vez haya una razón para hacerlo, pero creo que es un mensaje que no debe ser enviado. No hay ninguna razón para eso», ha declarado el presidente de los Estados Unidos al diario local 'The Daily Caller'.

El anuncio de la nueva campaña, que el propio deportista publicó en su cuenta personal de Twitter, tiene por lema «Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo. #JustDoIt». El último rostro famoso en sumarse al apoyo ha sido el de Serena Williams: «Tener a una enorme compañía apoyándole puede ser una razón controvertida para esta empresa, pero no están asustados. Siento que ha sido una declaración realmente potente para muchas otras compañías». LeBron James también ha alabado la campaña.

@kaepernick7

Colin Kaepernick, expasador de San Francisco y que hace un año que no compite, lideró en 2016 una ola de protestas en el campo, cuando empezó a arrodillarse mientras tocaba el himno nacional en signo de protesta por los problemas raciales de su país. La NFL ha luchado por contener las protestas en el campo, que también incluyen puños levantados y otros gestos, y las cadenas de televisión evitaban en ocasiones emitir el momento del himno. Desde entonces se ha convertido en un referente para muchos y fueron varios jugadores los que siguieron su ejemplo.

Sin embargo, no todo el mundo se ha mostrado de acuerdo con el jugador ni con la iniciativa de Nike. Muchos aficionados se han sumado a la corriente de Donald Trump y han criticado ferozmente al exfutbolista y a la marca. En las redes sociales se ha podido ver estos días cómo estos críticos han llegado a colgar fotos rompiendo o quemando ropa deportiva de Nike. «La NFL me obliga a elegir entre mi deporte favorito y mi país», escribió un usuario de Twitter, que añadió: «Elegí el país. Entonces Nike me obliga a elegir entre mis zapatos favoritos y mi país. ¿Desde cuándo la bandera estadounidense y el himno nacional se volvieron ofensivos?».