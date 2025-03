Domingo navideño en el Hipódromo de Madrid

Mañana, domingo 20 de diciembre, se disputará en el Hipódromo de la Zarzuela el segundo de los cinco días mágicos donde la Navidad será la protagonista.

A las emocionantes carreras de caballos se unirá la oferta gastronómica, los market de moda y complementos y las actividades infantiles, especialmente las jornadas del 23 y el 30 dedicadas a los más pequeños que recibirán la vista de Papa Nöel y Los Reyes Magos.

El horario de mañana y el domingo 27 será a partir de las 12:00 horas, con cinco emocionantes carreras de caballos y gastronomía.

El miércoles 23 de diciembre a partir de las 12:00 horas, 'The Family Day' donde los más peques disfrutarán con la visita de Papá Nöel y las carreras de ponys más divertidas. Con la compra de la entrada infantil recibirán de regalo un gorro de Navidad y pinturas para decorarlo.

El miércoles 30 de diciembre, 'The Family & Friends Day', comenzaremos a las 12:00 horas, despediremos el año con familia y amigos, la visita de los Reyes Magos y una nueva carrera de ponys con Calambritos, Woody, Minie y muchos más. En esta ocasión con la entrada infantil se incluye una capa para decorar con superhéroes.

MARKET NAVIDEÑO: Los cinco días tendrán lugar los Markets HZ, con lo último en moda y complementos para que puedas hacer tus compras de Navidad. En el mercadillo, podrás visitar stands de fundaciones como Save The Children, Ronald McDonald, Padre Garralda, Fundación Querer o Edea Camerún para que tus regalos de Navidad tengan un motivo solidario.

La jornada

En esta apasionante jornada, se disputarán cinco carreras, todas en la pista de fibra y arena , a partir de las 12.30 horas.

La jornada comenzará con el Premio Sir Andrew , para potros y potrancas de 2 años, sobre la distancia de 1.700 metros. Cuatro participantes tomarán la salida. Luanco impresionó en su victorioso debut. A poco que haya mejorado, tendría todo para volver a repetir. Sport Dream, será un durísimo rival, que no pondrá las cosas nada fáciles. La carrera pasa por los dos.

La apuesta Pick 4 (acertar el ganador de la 2ª, 3ª, 4ª y 5ª carrera), partirá con un bote de 2.125, 90 euros.

La segunda carrera será el Premio Newango - Cría Nacional (Financiada por MAPA), para potros y potrancas de 3 años, nacidos y criados en España, sobre la distancia de 1.900 metros. Siete ejemplares, partirán a las órdenes del Juez de Salida. Baba Karam es un gran especialista en fibra, figurando en todas sus salidas, aquí hay que batirle. Roble ganó en su debut en España, ha sido reenganchado, dará mucha guerra. Big Mack es otro especialista en la arena madrileña y también estará muy cerca.

En tercer lugar se disputará el Premio Regala Madrid , hándicap desdoblado primera parte para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Siete aspirantes al triunfo, 1.700 metros de recorrido. Barbarigo, a priori es el papel de la carrera, destaca por clase sobre el resto de rivales, pero lleva una escala muy dura y podría acusarlo. Mr Hobbs y Kuvasz son especialistas en distancia y pista, serán rivales muy duros y seguro le pondrán las cosas muy difíciles.

La cuarta carrera será el Premio Fundación Roland Mcdonald , soporte de la Lototurf, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Once candidatos a la victoria, saldrán desde el poste de los 1.700 metros. Trece se va situando y vuelve a su pista fetiche. Seguro que la pelea. Super John es otro que adora la fibra y siempre en la llegada en esta superficie, volverá a estar ahí. Tampoco podemos olvidarnos de Tilo y Al Badr, están demostrando forma y estarán muy cerca

Cerrará la jornada el Premio Facultad de veterinaria , un sprint de 1.200 metros, para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Ocho ejemplares, partirán a las órdenes del Juez de Salida. En condiciones normales, el ganador debería ser El Guanche, destaca por valores y ha demostrado que le gusta la pista, pero sus dos últimas carreras fuera de España han sido muy malas y aquí no se va a perdonar cualquier error. Port Grimaud llega en una forma impresionante, borda la distancia y adora la pista, dos primeros, un tercero y dos segundos es sus últimas cinco carreras. No va a regalar nada. Otro que está en gran forma es New Jack Swing, ya batió a Port Grimaud en su última actuación y también lleva cinco seguidas en el dinero, de nuevo en la pelea.

Apuesta segura

Para realizar las apuestas se puede descargar el programa de participantes a través de los códigos QR, situados en las entradas al hipódromo y en las ventanillas de apuestas.

Para evitar al máximo el uso de monedas, pensando en la seguridad de los asistentes, las apuestas se podrán realizar comprando bonos de apuestas (voucher) o con el móvil descargando la aplicación. En nuestro punto de información situado en la tribuna sur se atenderán todas las dudas al respecto.

El pago en efectivo de los boletos premiados durante las carreras se efectuará sólo en las taquillas habilitadas para pagos en efectivo, donde previamente se han desinfectado las monedas. Durante la jornada con el bono de apuestas se pueden acumular los premios y al terminar recoger el efectivo del saldo en efectivo en cualquiera de las taquillas, donde el dinero ya habrá sido desinfectado.

Retransmisión de las carreras

LASCARRERAS.COM se convierte en el hipódromo on line para todos los aficionados, ya que se puede seguir la retransmisión en directo de todas las jornadas, así como obtener toda la información con las opiniones de los expertos, entrevistas a los protagonistas o las estadísticas del programa de participantes de la jornada con los favoritos.

RTVE cubrirá la retransmisión de la jornada a través de sus dos canales: Teledeporte , a partir de las 22.00 h. con entrevistas, resúmenes y la actualidad en directo, y el canal de deportes + TDP.

Un hipódromo seguro

El Hipódromo de la Zarzuela se encuentra en un entorno privilegiado en Madrid, de más de 20.000 m2 de terrazas y jardines y un aforo reducido al 50%, según la orden 1047/2020, de 28 de julio. Además, se han implementado todas las normas de seguridad sanitaria para tener un espacio seguro para todos los visitantes.

La seguridad de visitantes y empleados es lo más importante por lo que se han adoptado una serie de medidas que os detallamos:

Las entradas podrán adquirirse vía online, en la página web www.hipodromodelazarzuela.es Se recomienda descargar la entrada en sus dispositivos móviles, con el fin de no uso de papel.

El uso de mascarilla será obligatorio, excepto para los menores de 6 años.

Dentro del recinto, se ubicarán diferentes puntos con dispensadores de geles hidroalcohólicos para que la desinfección de manos por parte de visitantes y empleados sea frecuente.

La superficie del Hipódromo es muy grande lo que significa que hay suficiente espacio para que todos los visitantes mantengan la distancia mínima obligatoria.

Información y señalética por todo el recinto para recomendar las normas básicas de prevención, así como mensajes constantes por megafonía.

Espacios como tribunas, salas de interior, Paddock o recinto de ganadores tendrán un aforo limitado para evitar aglomeraciones y estará controlado de forma rigurosa.

Se recomienda el pago con tarjeta en todos los servicios de restauración.

En cuanto a la apuesta se ha implementado puntos de apuesta vía móvil, así como compra de bonos apuesta “voucher”, para todas las carreras de la jornada. Se han establecido unas ventanillas exclusivas de pago en efectivo, donde las monedas habrán sido previamente desinfectadas.

Todas las zonas por las que transitan los visitantes serán desinfectadas antes de la apertura al público y durante la jornada de carreras, por un equipo de limpieza y desinfección.

ABC pronostica: 1ª CARRERA: (1) LUANCO - (2) SPORT DREAM - (4) VOLATILITY SMILE 2ª CARRERA: (1) BABAKARAM - (2) ROBLE - (3) BIG MACK 3ª CARRERA: (6) MR HOBBS - (7) KUVASZ - (1) BARBARIGO 4ª CARRERA: (2) TRECE - (6) SUPER JOHN - (1) TILO 5ª CARRERA: (1) EL GUANCHE - (2) PORT GRIMAUD - (4) NEW JACK SWING

