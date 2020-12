Bádminton Carolina Marín: «¿Un oro y una plata en los Juegos y Mundial? No. Voy a por todo» La jugadora contó sus planes para la nueva temporada en la presentación de su libro «Puedo porque pienso que puedo»

Carolina Marín, triple campeona del mundo de bádminton y campeona olímpica en Río 2016, declaró a EFE que afronta el próximo año «con mucha ambición» y que por ello no firma de antemano un oro y una plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y el Mundial de Huelva, sus dos grandes objetivos.

La deportista onubense inicia el próximo 3 de enero su año deportivo con el viaje a Tailandia. «Tengo dos Máster 1.000 y el World Tour Final. Eso es lo primero, en formato burbuja, durante tres semanas de competición, y después me imagino que la Federación Internacional tendrá alguna planificación de calendario».

«Supongo que la Federación irá viendo el día a día de la pandemia y que ojalá acabe lo antes posible, para cerrar más el calendario», dijo Carolina Marín, tras la presentación del libro 'Puedo porque pienso que puedo', escrito por Santiago García Bustamante, periodista de Agencia EFE.

A pocos días para que concluya 2020, Carolina Marín reconoció que el año está siendo duro por algunos asuntos personales. «De toda situación complicada intentamos sacar cosas positivas. Es un año que nos ha puesto más de una piedra en el camino y que, una vez más, hemos tenido que superarlo. Vino primero el accidente de mi padre, después la pandemia, y son cosas que hacen forjarnos de una forma y encarar el 2021 de otra manera», señaló.

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos por la pandemia global de la COVID-19 le ha venido bien a Carolina Marín, que los afronta con la ambición de revalidar el oro de Río en Tokio. «Soy una de las pocas deportistas a las que les ha beneficiado que se hayan pospuesto los Juegos por el momento personal que tenía. Además, también con el tema de la pandemia y la incertidumbre de no poder competir, no pude hacer mis entrenamientos normales», confesó.

Desde los Juegos de Río 2016 hasta el momento actual, cuatro años y medio después, Carolina Marín ha cambiado en todos los aspectos. «Personalmente me he forjado de otra forma y físicamente he seguido creciendo. En cuanto a la táctica, la estrategia y el plan de juego, tengo junto a todo mi equipo muy bien analizadas a las rivales para llevarlas a mi terreno», apuntó.

La psicología es un aspecto muy importante para la deportista onubense. Lo trabaja de forma habitual y, junto a su psicóloga, incide en ello para mejorar su rendimiento. «Es fundamental tener el apoyo de mi psicóloga. Aunque tengo una sesión a la semana trabajamos casi a diario y hablamos mucho sobre lo que tengo que mejorar», declaró Marín, durante el encuentro con EFE en el Santander Talks Café de Madrid.

Por último, Carolina Marín habló sobre el segundo gran objetivo de 2021 a nivel deportivo, el Mundial de Huelva que se disputará en diciembre. «Un año pasa muy rápido y hablar de ese Mundial es un sueño cumplido. Poder traer ese Mundial a España y que se juegue en mi tierra es lo máximo. Ojalá pasen los meses bien y pueda disfrutar al máximo del campeonato», declaró la jugadora de bádminton, que fue tajante al hablar de su ambición.

«¿Un oro y una plata en los Juegos y Mundial? No lo firmo. Voy a por todo», concluyó.