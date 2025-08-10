Suscríbete a
Un verano con... Javier Marías

El verano es, tal y como las novelas de Javier Marías, aquello que problematiza lo duradero e interrumpe las certezas

Un detalle de la ilustración de José María Nieto.
Un detalle de la ilustración de José María Nieto. JM Nieto
Karina Sainz Borgo

Para quienes habitan el verano como una estación lenta y premonitoria, la literatura de Javier Marías es sustancia existencial. Es puro verano, en su más esencial demolición del espíritu. Los personajes de Javier Marías —sus rodeos, circunloquios y descalabros— cimbran el desenlace. Narran una ... desaparición. El verano encarna la ausencia, tal y como Javier Marías la ha descrito en sus estampas más afinadas: la estancia donde un teléfono suena y nadie lo coge; ese momento de angustia de quien está a punto de encender un mechero junto a un carrito de bebé o una navaja mariposa se hunde sin aviso ni motivo alguno en la piel de alguien. El verano es su posibilidad y la tragedia agazapada. Es el pedestal ya completamente vacío. Es el accidente ya consumado, ese conjunto de días que dejarán de ser. El verano es, más que ninguna otra estación, aquello que dejará de estar o ya ha desaparecido.

