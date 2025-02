Tras años de abandono y expolio, Grecia da luz verde a la restauración del refugio de la infancia de Doña Sofía

En las faldas del monte Parnés, a unos 20 kilómetros al noroeste de Atenas y en el corazón de un ecosistema único: con decenas de especies arbóreas autóctonas, ciervos rojos, lobos, zorros y tortugas se encuentra la antigua finca real de Tatoi, un complejo monumental compuesto por cuatro unidades: la palaciega, la de gestión y producción agropecuaria, la de residencia y el cementerio, donde descansan los restos mortales de los padres y el hermano de Doña Sofía.

Su posición geográfica estratégica, con control de toda Atenas y el litoral, despertó el interés de los pobladores desde la prehistoria. Este hecho, unido a su riqueza natural la convertirían, durante el dominio otomano de Grecia, en uno de los feudos más importantes de la región. En el siglo XIX, el arquitecto sajón Ernst Ziller, maravillado por la belleza del enclave, convenció a Jorge I de Grecia para que adquiriera el terreno y construyera en él su residencia estival.

En 1873 la familia real adquirió cerca de 1.600 hectáreas, pero cuatro años después y gracias a una resolución parlamentaria, la finca ampliaría su terreno con 3.100 más. Con el paso de los años, Tatoi se convirtió también el lugar de residencia permanente de los trabajadores de la finca y del servicio privado real, y se configuró como una comunidad autosuficiente que vendía el excedente de producto agropecuario que producía. Doña Sofía pasaría aquí parte de su infancia rodeada de pinos, encinas y castaños, mientras su pasión hacia la arqueología se fraguaba entre juegos en los restos de la antigua ciudad de Dekelias.

Destrozos

En febrero de 1991, varios camiones de mudanzas accedieron a la finca de Tatoi llevándose innumerables objetos pertenecientes a la destronada familia real griega, expulsada del país en 1973. Sin embargo, muchos vehículos o piezas decorativas de gran tamaño que no pudieron ser trasportados en los camiones se quedaron en el lugar y fueron, durante décadas, expoliados por los ciudadanos que accedían de forma ilícita en el complejo.

El Ejecutivo griego consideró que la familia real había cometido expolio y en el año 1994, Andreas Papandreu nacionalizó los bienes de la finca real y retiró la ciudadanía griega al exmonarca Constantino, quien, tras agotar todas las vías judiciales, consiguió en el año 2003 que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconociera que Tatoi y otras propiedades pertenecían a la familia real helena y que obligara al Estado a pagarle una indemnización de 13,2 millones de euros.

No obstante, los daños tras años de abandono y después del terremoto de 1999 han mermado considerablemente el escaso patrimonio mueble que quedaba y causado grandes destrozos estructurales en buena parte de los edificios del complejo. En 2019, el Ejecutivo de Kyriakos Mitsotakis anunció un ambicioso plan de restauración y puesta en valor del complejo de la finca de Tatoi, sin embargo en agosto de 2021, un megaincendio redujo a cenizas miles de hectáreas de bosque en Tatoi y provocó daños graves en el cementerio real y en 7 de los 24 edificios del complejo.

Museo

Hace escasas semanas, el ministerio de Cultura griego anunció el inicio del nuevo proyecto de restauración de la finca. La apertura al público de Tatoi ampliará la oferta turística y de ocio de la capital griega con una interesante propuesta que aúna arte e historia, con la práctica de deportes al aire libre como rutas a caballo, en bicicleta, senderismo y con la degustación de los productos de la huerta y la bodega de la finca.

Se trata de un proyecto que apuesta por Tatoi como un conjunto monumental que combina naturaleza con patrimonio histórico-artístico, lugar de ocio y recreación y que, además, en colaboración con la Asociación de Amigos de la Finca de Tatoi, busca recuperar la historia de la realeza griega a través del patrimonio mueble e inmueble conservado. En este sentido, el historiador Costas Stamatópulos lleva años desarrollando una extensa investigación con el objetivo de reconstruir la vida cotidiana en la finca a través de los testimonios de las personas que vivieron en el complejo, incluida Doña Sofía. «Es una parte importante de la historia del país y no podemos dejar que desaparezca», explica.

Bajo el proyecto presentado, los jardines reales se convertirán en un vergel con varios niveles separados por escalinatas, con avenidas donde el visitante podrá deleitarse con los más de 450 árboles y setos autóctonos que serán plantados, y con un laberinto inspirado en los jardines reales del oeste europeo. Además, los invernaderos de la reina Federica, madre de Doña Sofía, volverán a estar en funcionamiento, al igual que la bodega de la finca, donde se reiniciará la producción de los vinos que eran servidos en las grandes recepciones reales.

En cuanto al palacio, será remodelado siguiendo los planos originales y se convertirá en museo donde se expondrá gran parte de las obras artísticas recuperadas por el ministerio de cultura en los distintos edificios del complejo. El motel de piedra y tejado de madera utilizado para las visitas antaño, será transformado en un exclusivo hotel boutique con 8 habitaciones, el mismo número de estancias que tenía el edificio en los planos originales. Por último, se construirá un lugar para celebrar eventos culturales y actividades formativas.

Críticas al proyecto

Esta última parte del proyecto ha levantado fuertes críticas entre los miembros de la Asociación de Amigos de la Finca de Tatoi. Vasilis Kuchavlís, presidente de esta entidad, explica a ABC que están indignados con la decisión del ministerio de levantar un edificio de nueva planta dentro del complejo histórico. «Hasta ahora la colaboración entre el ministerio y la asociación era impecable. En ningún momento se nos informó de la realización de este edificio de 1.200 m2 para congresos», explica Kuchavlís quien es de la opinión de que en Atenas ya hay demasiados construcciones destinadas a este fin y que es «una aberración y un disparate» construir un edificio moderno dentro de un enclave histórico como este, donde hay restos arqueológicos y edificios centenarios.

«Es como si en Versalles alguien decidiera construir un edificio de cemento en medio de los palacios y jardines. Los griegos, como siempre, queremos ser los más originales y luego acabamos haciendo las cosas como las hacemos, como el complejo olímpico de Atenas que ahí está cayéndose a pedazos», añade visiblemente enfadado.

La Asociación lleva años elaborando informes sobre la situación del conjunto histórico y haciendo donaciones para la restauración de algunos de los edificios. Además, durante los años de abandono del complejo ha sido la única entidad que se ha interesado en la conservación de la finca y ahora se sienten traicionados por el ministerio y consideran que ha «vendido» el proyecto original a los intereses empresariales. Por su parte, Yorgos Kovós, del departamento de prensa del ministerio de Cultura, aclara a ABC que el proyecto no habla de un centro de congresos, si no de la creación de un edificio de nueva planta, -cuyas características constructivas, metros cuadrados y materiales constructivos no se han decidido aún- en el que se realicen actividades culturales, educativas y exposiciones temporales. Sin embargo, desde la Asociación de Amigos de Tatoi opinan que hay muchos edificios dentro del conjunto donde se podrían realizar ese tipo de actividades y no hay necesidad de construir nada.

