Cierra el estadio de Atenas por fallos en la cúpula diseñada por Calatrava

El 13 de agosto de 2004, Grecia impresionaba al mundo con una magnífica ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en el recién inaugurado estadio olímpico 'Spyros Luis', una obra faraónica que sobrepasó con creces el presupuesto inicial y que requería de una cantidad ... económica desorbitada para el mantenimiento de las instalaciones.

En 1896 Atenas fue la sede de los primeros Juegos Olímpicos inspirados en las Olimpiadas (las competiciones deportivas de la Antigüedad que durante unos meses paralizaban cualquier tipo de acto bélico entre las distintas ciudades-estado que configuraban la realidad geopolítica en aquel momento), sin embargo, desde esa fecha, el evento deportivo mundial más relevante no había vuelto a organizarse en el rincón del mundo donde nació. Por ello, se decidió que en 2004 la capital helena sería la ciudad que acogería de nuevo el gran evento multideportivo. Grecia vio una oportunidad de mostrar al mundo la relevancia del este pequeño país mediterráneo en la formación de los estados democráticos modernos, por lo que no escatimó en gastos a la hora de levantar unas instalaciones dignas del país que inventó los Juegos Olímpicos.

Durante la ceremonia de inauguración, tal vez una de las más bellas de la historia del certamen, Dimitris Papaioanu, director artístico de Atenas 2004, hizo un exuberante recorrido por la historia de Grecia y, con ella, de la civilización occidental. No obstante, tras la ceremonia de clausura llegó el momento de la verdad: el coste de las instalaciones había superado con creces los presupuestos iniciales y el país estaría años pagando la deuda.

Mantenimiento desorbitado

Dentro del complejo olímpico de Atenas, Santiago Calatrava, por aquel entonces el arquitecto con mayor renombre internacional, diseñó la cúpula del estadio: una estructura de acero de 25.000 m2 y más de 17 toneladas de peso que se sostiene sobre dos arcos de acero de 304 metros de altura, y que cobija un aforo de más de 75.000 personas. Por ella, la Administración griega pagó más de 130 millones de euros. El arquitecto dejaba entonces unas especificaciones a los responsables del mantenimiento en las que quedaba claro que su conservación era difícil y costosa (según los medios locales helenos, en torno a unos 10 millones de euros anuales). Ante la complicación que suponía su preservación, el entonces ministro de Cultura, Evanguelos Venizelos, llegó a afirmar poco después de la inauguración que «si llegamos a saber que la obra era tan compleja, lo mismo no deberíamos haberla hecho».

Además de la cúpula del estadio, Calatrava proyectó un parque con alamedas, plazas y fuentes, el denominado Muro de las Naciones, el velódromo (al que los atenienses conocen como el 'Calatravaki') y un pasillo de entrada monumental con estructuras metálicas, acompañadas de pequeñas fuentes, que son un auténtico oasis en el caluroso verano ateniense. El parque es uno de los lugares más frecuentados por los atenienses de los suburbios del norte de la capital, llegando los fines de semana a superar los 20.000 visitantes.

La situación, no obstante, se complicó en 2009, con la firma del primer rescate con los acreedores internacionales. Por aquel entonces, Grecia, en plena crisis financiera, era incapaz de hacer frente a los gastos de mantenimiento, y dio la espalda al complejo olímpico. Fue entonces cuando la mayoría de las instalaciones fueron abandonadas, salvo el estadio, donde se celebraban algunos partidos de fútbol o espectáculos musicales.

Los controles estructurales de su cúpula tenían que haberse realizado dos veces al año pero, según afirmó este domingo el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, no se habían hecho desde 2004. Fue en 2021 cuando su Gobierno anunció que se destinarían cerca de 53 millones de euros para obras de conservación del estadio olímpico, de los cuales 22,3 estarían destinados a la rehabilitación de la cubierta de Calatrava. Desde entonces, varios equipos de expertos han estado realizando estudios en las instalaciones para determinar el estado de conservación del complejo deportivo.

Sin embargo, los resultados de las inspecciones no eran los esperados por los administradores, quienes se han visto obligados a cerrar al público el estadio y a suspender todas las actividades deportivas y culturales programadas para los próximos meses, porque, según los expertos, la impresionante cubierta realizada por Calatrava no alcanzaba los mínimos de adecuación estática. «Quién no se siente decepcionado cuando ve las imágenes de unas instalaciones tan relevantes y que han sido abandonadas durante años a su suerte. Esto es lo que vamos a cambiar, por esto vamos a intervenir», comentó Mitsotakis en unas declaraciones públicas tras conocer la noticia del estado de conservación de la estructura de Calatrava.

En las próximas semanas, se espera que otro equipo de especialistas realice un nuevo estudio más exhaustivo acerca de las condiciones en las que se encuentran las estructuras proyectadas por el arquitecto español con el fin de elaborar un plan de actuación.

Otras polémicas

No es la primera vez que las obras de Calatrava han sido objeto de polémica. La cubierta del aeropuerto de Bilbao, que lleva años sufriendo filtraciones, los desperfectos y las goteras en el Ágora de la Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia o los problemas del Puente de la Constitución de Venecia son algunas de sus obras más criticadas. Sin embargo, el arquitecto siempre se ha defendido ante sus detractores alegando que la falta de mantenimiento por parte de las autoridades responsables era la principal causa del deterioro de las instalaciones. En esta ocasión, todo apunta a que ese factor se ha unido a la complicada burocracia griega y a la falta de recursos económicos tras 10 años de crisis financiera como causas principales del pésimo estado de conservación del complejo olímpico.