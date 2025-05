Toros en Sevilla, en directo: sigue la corrida de Sebastián Castella, José María Manzanares y Borja Jiménez en la Maestranza

El cartel de la séptima corrida de abono en la Maestranza de Sevilla está formado por Sebastián Castella, José María Manzanares y Borja Jiménez, que lidiarán toreros de Jandilla - Vegahermosa. El festejo comienza a las 19.00 horas.

