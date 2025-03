Las calles de Sevilla se paralizan para recordar que «la Tauromaquia es Cultura»

Sevilla no podía ser menos y también se sumó a la iniciativa nacional que pretende poner el grito en el cielo contra un Gobierno que es, según las evidencias, abiertamente antitaurino . Esta marcha reivindicativa, que s uperó los tres mil asistentes , recorrió las calles hispalenses desde la Puerta del Príncipe hasta la Plaza de España .

Figuras del toreo de la talla de « Espartaco », José Antonio Campuzano, José María Manzanares, Sebastián Castella y Pablo Aguado , entre muchos otros, encabezaron una larga lista de profesionales, aficionados y simpatizantes de la tauromaquia.

Todos ellos caminaron al ritmo de los pasodobles que había encargado el incombustible José Luis del Serranito . Llegados al legado más representativo de Aníbal González, Juan Antonio Ruiz «Espartaco» releyó el manifiesto que se pregonó ayer en Salamanca, y continuó el poeta y compositor José León con un discurso en defensa de la Fiesta Naciona l.

Ambos quisieron reconocer la labor profesional de sus cuadrillas , «por tantas tardes en las que ofrecieron sus vidas para salvar las nuestras », a sabiendas de que están siendo los más vulnerables de este ataque directo desde el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hacia la Fiesta Nacional, más por nacional que por fiesta .

Los protagonistas

Juan Antonio Ruiz « Espartaco » se mostró orgulloso de la respuesta que había tenido esta convocatoria: «Ha sido un día muy importante. Sevilla se ha volcado para defender nuestra Cultura , nuestra forma de vida y raíces. Tenemos que ayudar y apoyar, porque algunos hemos tenido mucha suerte en la vida y nos ha ido muy bien, pero en esta época las cuadrillas, los ganaderos y la gente del toro merecen toda nuestra ayuda . Pedimos culturalmente lo mismo que los demás. Ni más, ni menos».

José María Manzanares llegaba directo desde Salamanca, donde ayer también estuvo volcado con la causa: «Hoy ha sido aún más especial por el paseo que ha tenido. Esta marcha ha sido muy larga y ha concentrado a mucha gente . He visto en las caras de los aficionados como sufrían por lo que estamos pasando. Voy a intentar poder moverme y ayudar adonde pueda. Todos los compañeros nos estamos involucrando por quienes nos rodean , que están siendo injustamente tratados. Espero que esto sirva para que cambie el trato desde el Gobierno y que puedan volver los toros cuanto antes».

Sebastián Castella reconoció haberse emocionado en varias ocasiones ante esta situación: «Se está demostrando lo que es la Cultura. Venimos a que dejen de discriminarnos . Venía andando y he tenido en varias ocasiones los vellos de punta, demostrándose la unión que tenemos todos en el mundo del toreo. Las palabras de «Espartaco» y el texto de José León han sido preciosos, así como sus declaraciones hacia los banderilleros. El toreo es único y reivindico, como extranjero, que es España: una cosa tan simple como que el toreo es España. Uno no puede ir en contra de su pueblo y de su gente; y el Gobierno, en esta ocasión, va en contra. Estamos demostrando que el toreo no es minoría, que es mayoría. No hay un ejemplo más grande».

El sevillano Pablo Aguado también valoró positivamente esta exitosa convocatoria: «Es muy bonito ver como el mundo del toro se une para reivindicar lo suyo. A pesar de ser un puente festivo , sorprende ver a ta nta gente que sale de su casa para apoyar la causa . Estamos teniendo repercusión y parece que los políticos nos empiezan a recibir y escuchar, además que hay muchos dispuestos a ayudar».