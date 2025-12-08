Suscríbete a
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

La taurina de abc

La cuadra de Peña: memoria centenaria de la Maestranza

La cuadra de picar de la familia Peña ha cumplido su centenario, con sus caballos como protagonistas del tercio de varas del coso del Baratillo

Antonio Román Villegas Peña, Antonio Peña Cruz y Enrique Peña Casellas en el Patio de Caballos del coso del Baratillo
Antonio Román Villegas Peña, Antonio Peña Cruz y Enrique Peña Casellas en el Patio de Caballos del coso del Baratillo ARTE TORERO
José Manuel Peña

Sevilla

En la Maestranza hay amaneceres que huelen a limpio, a cuero y a espera; y hay atardeceres que guardan en sus balcones la respiración de quienes ya no están. Entre esas presencias silenciosas que han dado forma al pulso íntimo al coso del Baratillo, ... pocas historias laten con la constancia con la que late la cuadra de picar de la familia Peña, que en 2025 ha cumplido cien años de fidelidad al ruedo sevillano.

