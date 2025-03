Un gran Pepe Moral en un desafío a la mansedumbre

Argelón se llamaba el primero, pero poco tuvo que ver con su tocayo bilbaíno: se dejó en el capote, pero se vio que tenía poquita fuerza tras su paso por el caballo. Después de un desordenado tercio de banderillas, comenzó Pepe Moral por bajo, ... ordenando la incómoda embestida del animal, que tan pronto metía bien la cara, como pegaba un gañafón. Al natural prácticamente no tenía recorrido, y en cuanto le pudo el sevillano, el toro cantó la gallina. Muy firme estuvo Moral, que dejó una meritoria estocada en la que el de Dolores Aguirre le esperó.

Manso de libro fue el segundo, que no quiso ni ver el capote e hizo eterno un tercio de varas en el que no iba al caballo ni aunque lo dejaran debajo del peto, que a la larga habría sido de agradecer. También manseó a más no poder en banderillas, tras lo que fue directo a toriles. Se lo sacó un poco Miguel de Pablo, que estuvo muy valiente aguantando las acometidas de un enemigo algo tardo, aunque, cuando iba, era con fiereza y transmisión. Dejó una buena estocada y, misterios de la bravura, espectacular fue la muerte de este Burgalés que no se echó hasta caer patas arriba.

Expuso mucho Mehdi Savalli en un tercer par, en el que Pitillito estaba ya en los terrenos del 2. Eso define el comportamiento del tercer toro, los primeros largos tercios. Y una prenda fue en la muleta que con buen estilo le presentaba Luis Gerpes. era reservón, se quedaba corto y por la izquierda, imposible directamente. Todo esto encima mirando a tablas y apretando hacia los adentros. Cuando Gerpes cogió la espada, el toro se echó en el burladero del 5.

Con toda una declaración de intenciones se fue Pepe Moral a porta gayola, parándosele el primero de Sobral, que por poco no le prende. Vamos, el susto -y un golpazo en el pie- se llevó, pero hábilmente se hizo el autoquite con el capote. Esa misma poca franqueza en la embestida se le vio en el capote. Con toda la disposición del mundo anduvo el sevillano con este Trasmara, que brindó a la familia Fraile, ganaderos de El Pilar. Intentó buscarle las vueltas al animal, pero el trasteo estuvo marcado por la mansedumbre y sosería del toro.

Muy aplaudido fue Encorvado de salida, un bonito castaño salpicado de Sobral, que llegó sin definir a la muleta. Mientras Pepe Moral pasaba a la enfermería cojeando (por el golpe de la portagayola), el manso animal prendió a De Pablo. Buen gesto de compañerismo de Pepe, que, cojeando, fue a socorrer a su compañero. Sin chaquetilla continuó el madrileño, pero el toro sabía latín, y en un grito continuó la lidia, hasta que dejó una estocada habilidosa, para tranquilidad de todos.

Cerró la tarde un precioso sardo que esta mañana había encantado en los corrales, pero que fue desenamorando al personal, a medida que avanzaba la lidia, tan deslucida y complicada como la de los seis anteriores. Muy valiente se mostró Luis Gerpe con este deslucido ejemplar, que fue desarrollando sentido. Metió un estoconazo por el que dio una vuelta al ruedo.