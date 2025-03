Ginés se reencuentra en el triunfal debut como ganadero de El Juli en Aranjuez y sale a hombros con Roca Rey

La corrida de San Fernando de Aranjuez suponía el debut de El Juli como ganadero en una corrida de toros. Y, como en todo lo que se ha propuesto el maestro madrileño en esta vida, salió bien y la corrida sirvió y embistió. Ginés ... cuajó a placer el mejor lote, volviendo a encontrarse con ese torero que ilusionó tanto, dejando claro que tiene una de las mejores zurdas del escalafón.

También debutaba en Aranjuez Juan Ortega, y lo hizo dejando un exquisito recibo a la verónica a un toro que, desde el principio, humilló metiendo bien la cara, aunque adoleció de muy poquita fuerza. También excelentes fueron las dos medias con las que abrochó un segundo quite, por el mismo palo, pero más corto. A la muleta llegó con nobleza y queriendo seguir el engaño, pero tenía más voluntad que energía, y, a pesar de la templanza con la que se dobló con el toro en los inicios el sevillano, al igual que en el toreo en redondo, la faena fue a menos. Gracias a ese gusto, a ese mimo, y a una buena media lagartijera, consiguió la primera oreja de la tarde.

No pudo redondear la tarde Ortega en cuanto a trofeos con el cuarto. aunque por toreo, sí: pese a tener que lidiar el toro más deslucido de la corrida, deleitó al público con una lección de despaciosidad y gusto. Unos naturales detuvieron el tiempo, aprovechando al máximo hasta la última embestida del deslucido animal. Tanto se metió el público en la obra, que pese al pinchazo previo a una buena estocada, se le pidió la oreja. Saludó una fuerte ovación, tras no atender el palco la petición.

El segundo salió muy boyante, rematador -más de un testarazo se pegó en los burladeros-, y con ese mismo brío embistió en el caballo. Brilló Roca con un vistoso quite variado. Bien banderilleado por Viruta, mantuvo tal alegría que, desde el tendido 1 se arrancó el Soro a tocarle una diana floreada. Cortesano tuvo una embestida franca y repetidora por ambos pitones, pero no pareció verse a gusto del todo a su matador, destacando más en los remates, y en algún pase de pecho, que en las tandas, que no terminaron de calar en el tendido. Tampoco ayudó un inoportuno desarme. Dejó una media en buen sitio.

Como toda la corrida, el quinto salió blando, y gracias a una buena lidia de la cuadrilla de Roca, pudo aguantar una larguísima faena, de series de seis y siete muletazos, con el de pecho. Unas más despegadas que otras, y sin terminar de aprovechar la entrega humillada que el toro derrochaba. Tras numerosos muletazos, desarme de nuevo incluido, pareció centrarse Andrés, que ni en su primera faena ni en el inicio de ésta estuvo muy inspirado. Ahora ya sí, con el animal haciendo surcos con el hocico en la arena y siguiendo los vuelos, dio series largas y templadas. No pareció al presidente importarle que la estocada cayera baja para la concesión del doble trofeo que pedían los tendidos.

Rebujino salió desconcertando a la cuadrilla de Ginés, porque era muy abanto, despistado y desparramaba la vista, por lo que la lidia fue, forzosamente, desordenada, destacando en banderillas un gran Manuel Larios. Sin embargo, lo que parecía condición de mansedumbre, se trasformó en buena casta en cuanto el extremeño le ofreció su muleta. Tras un inicio vibrante de rodillas, como es habitual en Marín cuando está inspirado, lo mejor vino al natural. Profundas y largas fueron algunas series de naturales, que remató de variada manera, cambio de mano al ralentí, pase del desdén mirando al tendido, o profundos pases de pecho casi circulares. En las postrimerías del trasteo, le salió primoroso el intento de roblesina, que acabó convertida en un redondo invertido templadísimo, que puso la plaza en pie. De colofón, tras unas bernadinas ajustadísimas, dejó un soberbio volapié, marca de la casa, merecedor del doble trofeo.

Variado estuvo Ginés con el capote con el cerraba plaza. El toro manifestó alegría, nobleza y, como sus hermanos, colocaba bien la cara, por abajo. Fue el más bravo del encierro, y el pacense estuvo a la altura, como en sus grandes tardes. Hilvanó series profundas, que conectaron inmediatamente con el tendido. Toro y torero hicieron disfrutar a todos los presentes en una perfecta comunión. Ginés volvió a demostrar que su izquierda es extraordinaria, y los pases de pecho tuvieron una enorme profundidad. Pena que, tras cuajar a Catauvas, fallara con el estoque, quedando todo en una oreja.