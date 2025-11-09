La Feria de San Isidro 2026 ya tiene fechas: este es el próximo calendario taurino de Las Ventas
La corrida in memoriam, el 14 de junio, estará ddicada a Rafael de Paula
Viaje a las entrañas del Perú
El calendario taurino de Las Ventas ya tiene fechas. La temporada abrirá sus puertas el 22 de marzo con una novillada picada, seguida de las corridas tradicionales del Domingo de Ramos y el de Resurrección. El serial mayor de San Isidro desgranará su emoción ... desde el 8 de mayo hasta el 7 de junio. Y no faltarán homenajes, como el in memoriam a Rafael de Paula el 14 de junio.
El telón se alzará el 22 de marzo con una novillada con picadores y proseguirá con las tradicionales corridas de Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Así lo ha dado a conocer Rafael García Garrido, empresario de Plaza 1 junto a Simón Casas, en su perfil de Instagram, donde figura el calendario de la temporada en la Monumental madrileña.
El gran serial taurino del año comenzará el viernes 8 de mayo y pondrá el broche de manera continuada hasta el 7 de junio, con la clásica corrida de la Beneficencia, considerada la más importante del calendario taurino.
Una semana más tarde se celebrará la corrida in memoriam en homenaje a Rafael de Paula, el gran genio del arte de torear. Después llegará el turno de las nocturnas del Cénate Las Ventas, un certamen de novilladas durante julio.
El empresario de Plaza 1 también mostró las fechas de la Feria de Otoño del 1 al 4 de octubre y del 9 al 12 de octubre, festividad de la Hispanidad.
