La Feria de San Isidro 2026 ya tiene fechas: este es el próximo calendario taurino de Las Ventas

La corrida in memoriam, el 14 de junio, estará ddicada a Rafael de Paula

Viaje a las entrañas del Perú

Borja Jiménez, en Las Ventas
Rosario Pérez

El calendario taurino de Las Ventas ya tiene fechas. La temporada abrirá sus puertas el 22 de marzo con una novillada picada, seguida de las corridas tradicionales del Domingo de Ramos y el de Resurrección. El serial mayor de San Isidro desgranará su emoción ... desde el 8 de mayo hasta el 7 de junio. Y no faltarán homenajes, como el in memoriam a Rafael de Paula el 14 de junio.

