In Memoriam

Pilar Vega de Anzo, una mujer que vivía de frente, como se paran los toreros valientes

Cuando con profunda tristeza pienso: pero Pili ¿cómo no vas a estar?, recuerdo como amaba la vida y a España ese espíritu soberano, comprensivo e independiente que era y es

La Marquesa del Toreo

Dolores de Cospedal y Pilar Vega de Anzo, siempre juntas
Dolores de Cospedal y Pilar Vega de Anzo, siempre juntas

Dolores de Cospedal

Hay pérdidas que se viven y se sufren con dolor, hay ausencias que se sienten y se extrañan siempre y hay vacíos que no se pueden llenar porque la vida no los repone y los sentimientos no los ocupan por otros. Esos vacíos, ese vacío ... rocoso es el que deja Pilar González del Valle y García de la Peña, marquesa de la Vega de Anzo, Pilo para su familia.

