San Isidro, en directo: toros de Victoriano del Río para Manzanares, Roca Rey y Adrián

Corrida de máxima expectación en la duodécima de San Isidro. Llega Andrés Roca Rey, el más taquillero, acompañado por otra figura, José María Manzanares, que actuará de padrino en la confirmación de Fernando Adrián. Para la ocasión se lidia una corrida de Victoriano del Río.

El primero, Amante, un toro negro de 529 kilos, el de la confirmación de Fernando Adrián. No sucede nada destacable antes de la ceremonia en la que Manzanares le cede los trastos al joven Adrián en presencia de Roca. El neófito se va decidido a brindar al público.

Se dobla con la muleta Manzanares, molesta el viento en los medios, y obliga en una primera serie sobre el pitón derecho. Buena la siguiente, y coge la izquierda y le cuesta acoplarse, hasta un espléndido natural ligado con el de pecho que puntúa. Sin embargo no acaba de estar a gusto el torero en una faena con altibajos. Pinchazo, aviso, uno más, y estocada.

Es turno para Manzanares ante Espiguita, de 552 kilos. El toro cumple a duras penas en varas, pero toma bien los engaños. Roca no pierde ocasión de hacer su quite, que da medida de sus intenciones en la tarde.

Ya está en el ruedo Bocinero, un toro negro de 553 kilos con el que se luce Roca Rey en el recibimiento con el capote. Se encela con el caballo que hace puerta, en donde recibe los dos puyazos. Quite ajustadísimo del peruano con el capote a la espalda y expectación ante el último tercio. Sopla fuerte el viento y el de Victoriano del Río embiste con casta. Roca plantea la faena en los medios y se le ve condicionado por el vendaval. No se resigna, y surgen naturales aguerridos. No hay más. Bajonazo y a otra cosa.

El cuarto, Soleares, un toro negro de 599 kilos. Adrián cita con el capote a la espalda para hacer su quite y es arrollado con más estrépito que peligro. Aparentemente, este es el que embiste con menos clase y nada sobrado de fuerzas. Ante ese escenario tan poco halagüeño, poco había que hacer, y poco hizo, Manzanares en un trasteo insulso entre el desagrado de los espectadores. Estocada del alicantino, y a por el quinto.

Muy serio el quinto, Corchero, de 562 kilos, armado con dos perchas. Le dan como pueden en varas. El toro se mantiene distraído en los dos primeros tercios. En la muleta mete la cara con brusquedad y acusando la falta de fijeza. No es toro para exquisiteces ante el que Fernando Adrián se desespera por no poder desarrollar su toreo en tarde de tanto compromiso. Buena estocada como digno final.

El que cierra la tarde es Cóndor, un toro negro listón de 571 kilos. Se jalea el recibimiento con el capote de Roca Rey. El público no quiere irse de vacío, el diestro peruano tampoco se resigna. Cumple en varas y se mueve en un barullo en banderillas. Roca se va a los medios, brinda al personal, se hinca de rodillas y forma un lío. Cambiados por la espalda y derechazos largos. Las espadas en alto para una serie con la derecha pasándose los pitones muy cerca. El toro busca las tablas, y el torero lo s9mete y lo sujeta con templanza infinita y buenas dosis de valor. Con la izquierda, puesto. Largo el primero antes de un parón escalofriante, con los pitones en el pecho que aguanta impávido. Rotundo. La plaza hierve. Un nudo en la garganta de más de veinte mil almas. Aguanta lo imposible siempre con el toreo fundamental.