Rodríguez Uribes afirma que las ayudas llegarán a los «trabajadores del sector taurino»

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes , ha alertado de que las ayudas a los toros durante la crisis por la pandemia de coronavirus no son «un debate de fondo ideológico sobre la esencia de lo español, como se ha podido presentar por parte de la derecha».

«No tiene nada que ver, las ayudas tratan de ofrecer una protección a las personas del mundo de la cultura y esto incluye a trabajadores del sector taurino. Este ministro está comprometido a resolver situaciones de necesidad y ayudar a personas y familias que no pueden hacer nada entre marzo y junio», ha señalado en una entrevista a Onda Cero.

El ministro no considera que no se hayan incluido ayudas para los toros, y cree que esto «es una de esas cosas que se dicen» en un debate político. «La dijeron el PP y Vox para justificar que no apoyaban este Real Decreto. Si hubiera sido por ellos, estas ayudas no estarían ahora», ha defendido, para luego señalar la existencia de «un debate reabierto» en torno a los toros que «no procede». «Es un debate más emocional y eso no ayuda», ha insistido.

En cualquier caso, ha recordado que la tauromaquia desde 2010 «está dentro» de las competencias de Cultura. «Voy a tratar, en el cumplimiento estricto de la ley, de ayudar a todo el mundo sin mirar a lo que se dedica, sino a hacer ayuda social. Estamos en una crisis grave y todo el mundo merece esa ayuda», ha señalado.

Así, ha defendido que, «en la misma lógica con todos los ciudadanos», el sector taurino ha contado primero con unas ayudas generales de las que «ya ha podido beneficiarse» y luego se tendrá que ver si alguna de las medidas que está en el nuevo Real Decreto «sirve y, si no, habrá que incluir correcciones para proteger a los trabajadores de este sector».

En cualquier caso, también ha recordado que en este caso es necesario «repartir responsabilidad en función de las competencias" de comunidades autónomas y ayuntamientos. «A mí me gustaría saber qué ha hecho la Comunidad de Madrid con San Isidro, porque es competente y propietaria de Las Ventas. U otras comunidades con competencias importantes en esta materia», ha cuestionado.

Ya en términos globales, el ministro no cree que se pueda calificar de «propina» los 80 millones en ayudas que se han destinado al sector cultural, atendiendo al «contexto de escasez» en que se conceden. «Por eso hablamos de paliar. Soy humilde, no resuelve todos los problemas pero sí algunos, sobre todo de los más vulnerables», ha puntualizado.

