Pros y contras de la «Gira» de reconstrucción de la tauromaquia

Se ha presentado en Madrid la «Gira de la Reconstrucción» , organizada por los profesionales taurinos, encabezados por la Fundación del Toro de Lidia . Comprende 21 espectáculos: 15 corridas, 3 novilladas y 3 festejos de rejones, desde el 24 de septiembre hasta el 22 de noviembre. Tendrán lugar en Plazas de tercera categoría (con la excepción de Logroño). Se emitirán en directo en el Canal Toros de Movistar . La finalidad es recaudar fondos para poder organizar festejos en Plazas de tercera y cuarta categoría, el año que viene.

Los toreros actúan una sola vez y han reducido sus honorarios. Cada tarde, intervienen dos y se lidian cuatro toros. Las figuras han elegido la ganadería y a su compañero de cartel. No participan Morante, Roca Rey, Talavante, Cayetano, Ferrera y Ventura, ni Juan Ortega.

La iniciativa es buena para los ganaderos, los diestros, las Plazas y el canal de televisión. También lo es que se hayan unido distintos sectores taurinos. El retraso muestra lo difícil que ha sido esta unión: se anuncia sólo el día antes. En varios carteles se advierten síntomas de grupos de influencia. ¿Por qué sólo dos toreros y cuatro toros ? La presunta «modernidad» no basta para justificarlo, se rompe un importante rito taurino. No cabe hablar de «mano a mano»: no hay rivalidad sino la unión de dos nombres muy heterogéneos. No veo más motivo que la reducción de gastos. El lema, tan buenista, «volvemos para crecer», encaja mal con un espectáculo reducido, como unas rebajas; tampoco, con un cartel donde las figuras torearán «con quienes han querido».

El éxito dependerá de la seriedad de los toros. La exigencia será escasa. Con todos sus puntos discutibles, esta «Gira» va a mostrar que la Fiesta sigue viva.

CARTELES Jueves 24 de septiembre (Cabra). Toros de Santiago Domecq para Manuel Escribano y Román. Viernes 25 (Cabra). Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce y Curro Díaz. Jueves 1 de octubre (Úbeda). Toros de Garcigrande para El Juli y Álvaro Lorenzo. Viernes 2 (Úbeda). Toros de Daniel Ruiz para Paco Ureña y Jorge Isiegas. Jueves 8 (Antequera). Toros de García Jiménez para Fandi y López Simón. Viernes 9 (Antequera). Toros de Zalduendo para Castella y Bolívar. Jueves 15 (Logroño). Toros de Fermín Bohórquez para Pablo Hermoso y Guillermo Hermoso. Jueves 22 (Barcarrota). Toros de Victoriano del Río para Ginés Marín y Juan Leal. Viernes 23 (Barcarrota). Toros de Fuente Ymbro para Perera y Garrido. Domingo 25 (Montoro). Por la mañana: toros de Sánchez y Sánchez para Lea Vicens y Leonardo Hernández. Por la tarde: toros de Alcurrucén para Luis David y Joaquín Galdós. Viernes 30 (Aracena). Toros de Núñez del Cuvillo para Diego Urdiales y David de Miranda. Sábado 31 (Aracena). Toros de Jandilla para Pablo Aguado y Rafa Serna. Sabado 7 de noviembre (Sanlúcar). Toros de La Quinta para David Mora y Emilio de Justo. Domingo 8 (Sanlúcar). Por la mañana: toros del Capea para Andy Cartagena y Sergio Galán. Por la tarde: toros de Montalvo para Luque y Fortes. Viernes 13 (Fuengirola). Novillos de Luis Algarra Polera para Rafael González y Tomás Rufo. Sábado 14 (Fuengirola). Novillos del Pilar para Francisco Montero y Fernando Plaza. Domingo 15 (Fuengirola). Novillos de Torrestrella para El Rafi y Diego San Román. Sábado 21 (Logroño). Toros de Miura para Pepe Moral y Gómez del Pilar. Domingo 22 (Logroño). Toros de Victorino para Chacón y Pinar.

