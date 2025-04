Directo: toros de Fuente Ymbro para Urdiales, Roca Rey y Ginés Marín

Vuelve Roca Rey después de su gran faena la pasada semana. Y lo hace acompañado por Diego Urdiales y Ginés Marín, que reaparece con los puntos frescos de la cornada. Se lidia una corrida de Fuente Ymbro, ganadería que triunfó el lunes en una novillada.

Aparece un invitado no deseado, el viento, que comienza a molestar. Cambia de mano el torero, y se mantiene el mismo tono desangelado. Metisaca bajo, que acaba sin remisión.

Salta Histérico, el primero de Fuente Ymbro, cinqueño como toda la corrida, un toro negro de 587 kilos, cuajado, serio, que llega con buen son a la muleta de Diego Urdiales. Lo saca a los medios y apunta cosas buenas en una primera serie con la mano derecha No acaba de entenderse en la siguiente con algunos enganchones que deslucen.

Bien armado el segundo, Hablador, de 596 kilos que no se entrega en el capote de Roca Rey. Lo miden en varas y acude alegre en un apretadísimo quite por chicuelinas, que despierta el ambiente y buen tercio de banderillas de Javier Ambel. Todo queda a favor para la faena de muleta, que Roca brinda a la concurrencia e inicia con ayudados por alto muy ceñidos. El toro tardea, escarba, y cuesta ligarle los muletazos. De uno en uno, la cosa no fluye. Estocada desprendida sin discusión.

El tercero es Malicioso, otro cinqueño, con 576 kilos, castaño de capa, que luce poco en los dos primeros tercios, es muy protestado porque pierde un pitón en un topetazo y además acusa poco poder. Ginés Marín lo prueba y como no hay nada que hacer, lo despacha con brevedad.

Con más de seiscientos kilos, 615, el cuarto, Tamboril, se arranca con alegría al caballo, aunque luego sale suelto. La faena no pasa de descompuesta. Urdiales lo intenta, pero no hay entendimiento ni con el toro, que desarrolla complicaciones, ni con el viento. Demasiados enganchones, en labor para el olvido. Pinchazo, media y descabello.

Al quinto, Escribiente, de 598 kilos, cuesta mucho picarlo y busca las tablas sin disimulo en banderillas. Roca Rey busca al toro, que sale suelto de los engaños, lo fija y le puede en una primera serie con la mano derecha, que hace renacer esperanzas. Sigue con una tanda rotunda, muy por bajo. Lo cambia por la espalda y le gana definitivamente la partida al manso que no perdía opción de lanzarle tarascadas al torero. Desafiante con la izquierda, en el terreno del toro, en tablas, hilvana naturales. Se despiertan las pasiones, a favor y algunos también en contra. Las bernadinas, tremendas de ajuste, con el toro dominado, rinde la plaza. Dos pinchazos, aviso, y estocada, rebajan lo que iba camino de la apoteosis.

El que cierra la tarde, Hechizo, con 577 kilos, apenas permite a Ginés Marín estirarse en alguna verónica. Se arranca con temperamento a la muleta, pero a partir de la segunda serie decae en su celo. La valiente porfía de Marín sobresale en algunos naturales. No ceja en la porfía que tiene más de compromiso del torero que de respuesta del toro. Resuelve bien con el estoque, en el final de una corrida marcada por la decepción.

Los toros de Fuente Ymbro no fueron material óptimo para el éxito, que tampoco encontraron Diego Urdiales, en tarde para mejor olvidar, ni Ginés Marín, firme y recuperado de la reciente cornada.

Solo Roca Rey con poder y valor ante el quinto poso una nota feliz a un festejo que se vivió con una gran expectación previa. Levantó pasiones en diestro peruano, pero no refrendó todo lo que hizo con la muleta con la espada. El fallo con los aceros le frenó en el triunfo.