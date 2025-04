La corrida de Sevilla, en directo | Toros de Matilla para Diego Urdiales, Cayetano y Paco Ureña

Novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla, con toros de la casa Matilla para Diego Urdiales, Cayetano Rivera Ordóñez y Paco Ureña.

Sale Ateo, número 86, negro mulato, de 538 kilos, a un mes de cumplir los cinco años, tremendamente astifino (¡igualito que los de ayer!). Otro toro que apunta flojera. Brinda Paco Ureña al torero al que sustituye, Emilio de Justo. Sincera labor, en la que sufre una feísima cogida. Vuela su cuerpo entre los pitones. Parece que no va herido. Rota una última serie de naturales, rotunda. Suena un aviso antes de entrar a matar. Otro espadazo. Tarda el toro, con su casta, en doblar y suena otro recado presidencial. Saludos.

Se llama Filósofo, número 53, negro, de 521 kilos, nacido en diciembre de 2017. Gusta Urdiales en un quite a la verónica, pura armonía. Faena con aroma, sin grandes reuniones pero con su estética natural. Va y viene el toro sin terminar de entregarse. Entierra una estocada. Saludos.

Ya está el último en el ruedo, número 24, Espléndido, castaño, de 545 kilos. Fea la pelea en varas, pero luego ofrece un interesante juego. Busca Ureña la colocación y la pureza en cada muletazo. Hondos los de pecho. Al natural con la derecha acaba una faena en la que sonó la música. Estocada y aviso. Petición de oreja no concedida. Saluda una ovación.