'Viaje al Amor Brujo', un intrincado mosaico de danza

Desde que Pastora Imperio estrenara en 1915, en el Teatro Lara de Madrid, el ballet 'El amor brujo' («Gitanería en un acto y dos cuadros con canciones y danzas andaluzas») ha sido una tentación para la mayoría de los coreógrafos de nuestra danza. ... Diez años después de su estreno, y con el propio Manuel de Falla, su compositor, al frente de la orquesta, vio la luz en el Théâtre Trianon-Lyrique de París la versión definitiva del ballet, con Antonia Mercé, La Argentina, como coreógrafa y protagonista. Antonio Ruiz Soler, Antonio Gades, Víctor Ullate, incluso el heterodoxo Israel Galván se han dejado seducir por esta historia fantasmal y esta cautivadora partitura.

En el centenario de la obra, no parece mala idea que el Ballet Español de la Comunidad de Madrid -un conjunto sólido y robusto- haya querido dejar su propia huella en ella. Y sobre el papel, es un acierto haber confiado esta visita a tres destacadas figuras de nuestra danza española: Olga Pericet, Rafael Estévez y Valeriano Paños, coreógrafos del espectáculo titulado 'Viaje al Amor Brujo', que se estrenó este jueves en los Teatros del Canal, y que incluye también otras dos piezas de Falla: las 'Siete canciones populares' y el 'Homenaje Le tombeau de Claude Debussy' (además de piezas con música flamenca de Dani de Morón).

El viaje es desigual -como el abrupto trayecto que ha tenido la propia compañía en este año y medio escaso de vida-, y la sensación que se tiene al caer el telón es de haber asistido a una suerte de 'patchwork', a un mosaico cuyas teselas no terminan de encajar como aparentemente tendrían que hacerlo. El pegamento que las debería unir, Manuel de Falla -su música es la columna vertebral- no termina de hacerlo.

Coreografiar las 'Siete canciones populares' del compositor gaditano no es sencillo; en primer lugar por la duración de alguna de ellas -poco más de un minuto-; Olga Pericet ha querido que cada una se baile con estilos diferentes, desde la Escuela Bolera al folclore, y aunque hay momentos interesantes, especialmente cuando habla con el lenguaje en el que mejor se expresa -un flamenco 'contemporaneizado'-, finalmente resulta una mezcolanza extraña, que el vestuario alimenta. Mejor resulta el paso a dos en el que ha convertido el homenaje a Debussy, doliente, profundo y melancólico.

Estévez y Paños firman la coreografía de una pieza titulada 'Alucinaciones' -con música de Dani de Morón- y la de 'El amor brujo', ésta ya con la Orcam sobre el escenario (igual que en las 'Siete canciones populares'). Las dos piezas tienen el sello de la pareja de creadores, que cuenta la historia de María Lejárraga con un flamenco quebrado, intenso, personal, en ocasiones magnético, pero siempre interesante -aunque con cierta confusión narrativa-; la danza del fuego es especialmente atractiva y muestra el talento creativo de Rafael Estévez y Valeriano Paños.