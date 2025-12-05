Suscríbete a
'Viaje al Amor Brujo', un intrincado mosaico de danza

CRÍTICA DE DANZA

El Ballet Español de la Comunidad estrena un nuevo programa en los Teatros del Canal

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid viaja hacia Manuel de Falla

Una imagen del espectáculo
Una imagen del espectáculo Teatros del canal
Crítica de Danza

'Viaje al Amor Brujo'

  • Libreto María Lejárraga, Olga Pericet, Rafael Estévez, Valeriano Paños y Antonio Castillo Algarra
  • Música Manuel de Falla y Dani de Morón
  • Coreografía Olga Pericet, Rafael Estévez y Valeriano Paños
  • Dirección musical Alondra de la Parra
  • Vestuario Antonio Castillo Algarra, Gala Vivancos y Mónica Fernández
  • Figurines Rafael Garrigós
  • Iluminación Pedro Yagüe
  • Intérpretes Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Diego García Rodríguez (Director de orquesta), David Cerreduela (guitarra), Iván Losada (guitarra), Lucky Losada (percusión), Chelo Pantoja (cante), Carmen Ruiz (cante)
  • Lugar Teatros del Canal, Madrid

Desde que Pastora Imperio estrenara en 1915, en el Teatro Lara de Madrid, el ballet 'El amor brujo' («Gitanería en un acto y dos cuadros con canciones y danzas andaluzas») ha sido una tentación para la mayoría de los coreógrafos de nuestra danza. ... Diez años después de su estreno, y con el propio Manuel de Falla, su compositor, al frente de la orquesta, vio la luz en el Théâtre Trianon-Lyrique de París la versión definitiva del ballet, con Antonia Mercé, La Argentina, como coreógrafa y protagonista. Antonio Ruiz Soler, Antonio Gades, Víctor Ullate, incluso el heterodoxo Israel Galván se han dejado seducir por esta historia fantasmal y esta cautivadora partitura.

