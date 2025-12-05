'Manifest Mangione': obra (fallida) de teatro urgente

Carol López estrena en el Lliure su 'Manifest Mangione'. Teatro de rabiosa actualidad. Veinticuatro horas antes, la defensa del acusado Luigi Mangione ha pedido que se desestimaran pruebas clave por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, la principal ... aseguradora sanitaria de Estados Unidos. Sucedió una noche de primeros de diciembre de hace dos años. Thompson recibió tres tiros cuando se disponía a entrar en el hotel Hilton de Manhattan para reunirse con los accionistas. Las balas llevaban escritas tres palabras: «Deny, Defend, Depose». («Deniega, depón, defiende»), tríptico del 'modus operandi' de las aseguradoras.

El asesino, veintisiete años, guapo italoamericano de familia acomodada con estudios en centros de excelencia, se convirtió en un héroe popular: su acción homicida se interpreta como una llamada a la reforma del oneroso sistema de seguros de salud. Cuando fue detenido el 9 de diciembre hallaron tres mil dólares en su mochila, un arma, municiones y una libreta de notas. Un crimen como manifiesto liberador.

La autora y directora ha encomendado a ocho alumnos del Instituto del Teatro (IT) la dramatización de la rabiosa actualidad. Los hechos se presentan desde ángulos diversos: medios de comunicación, directivos de la aseguradora, víctima. Ángulos que acaban esbozando la misma tesis: la privatización de la sanidad pone en peligro las vidas de quienes la padecen. El resultado es desigual. Aunque la injusticia del sistema norteamericano de salud es un motivo para la crítica, se echa en falta algún matiz que vaya más allá del esquema de buenos y malos. «¿Sabéis cuánto ganaba al año?», pregunta uno de los personajes al referirse al asesinado.

Si a eso añadimos la descoordinación de los actores en algunos momentos de la representación podemos concluir que este 'Manifest Mangione' es una obra fallida de teatro urgente. La urgencia de los hechos no justifica un texto escrito con demasiadas prisas por Carol López, autora de montajes tan meritorios como 'V.O.S.', 'Hermanas' o 'Bonus track'. El tono de denuncia de la pieza se corona con versos de Brecht y una reivindicación de los becarios. A los alumnos del IT les quedan todavía algunas lecciones de interpretación. O una dirección que modere su entusiasmo juvenil.