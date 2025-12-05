Suscríbete a
'Manifest Mangione': obra (fallida) de teatro urgente

Crítica de Teatro

La autora y directora ha encomendado a ocho alumnos del Instituto del Teatro (IT) la dramatización de la rabiosa actualidad

Quién es Luigi Mangione: educado en la élite, medioambientalista y resentido con las grandes empresas

Una escena de 'Manifest Mangione'
Una escena de 'Manifest Mangione'
Sergi Doria

'Manifest Mangione'

  • Autoría y dirección Carol López
  • Escenografía y vestuario Jose Novoa
  • Iluminación Marc Lleixà
  • Sonido Lucas Ariel Vallejo
  • Intérpretes Judith Forner Gallardo, Asier Gilabert Ibáñez, Arnau Guillén Carulla, Fidel Pallerols Rossell, Élida Pérez Lucena, Alba Roldán Gil, Andrea Sánchez i Sos, Carlos Ulloa Marín
  • Lugar Teatre Lliure, Barcelona

Carol López estrena en el Lliure su 'Manifest Mangione'. Teatro de rabiosa actualidad. Veinticuatro horas antes, la defensa del acusado Luigi Mangione ha pedido que se desestimaran pruebas clave por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, la principal ... aseguradora sanitaria de Estados Unidos. Sucedió una noche de primeros de diciembre de hace dos años. Thompson recibió tres tiros cuando se disponía a entrar en el hotel Hilton de Manhattan para reunirse con los accionistas. Las balas llevaban escritas tres palabras: «Deny, Defend, Depose». («Deniega, depón, defiende»), tríptico del 'modus operandi' de las aseguradoras.

Sobre el autor Sergi Doria

Periodista y doctor en Ciencias de la Información, se incorpora a ABC en 1995 donde es redactor de Cultura, crítico teatral, literario y columnista. Autor de varias novelas y profesor de Historia del Periodismo.

