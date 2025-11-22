Josep Maria Pou: «Cuando hice 'El padre' pensé que era mi última interpretación»

Semana grande de Josep Maria Pou. Emisión de un 'Imprescindibles' en TVE, gira de 'Gegant' después de éxito en el Romea y premio «Butaca Anna Lizaran» a su trayectoria teatral.

Y todo eso con ochenta años cumplidos el pasado miércoles. Antes de actor, ... Pou quiso ser periodista radiofónico, pero llegó tarde a la matrícula y se inscribió en la escuela de teatro. Y de ahí, en 1968, al 'Marat/Sade' de Peter Weiss que dirigió Adolfo Marsillach con escenografía y vestuario de Paco Nieva en el teatro Español de Madrid: «El ministerio de Información autorizó la representación. Fueron tres funciones y luego pasó a Barcelona donde estuvo una temporada entera: después de cada función el público lo celebraba en la Rambla», explica en el programa Converses de COPE Catalunya y Andorra.

Antes de Josep Maria Pou, el actor natural de Mollet era José María Pou: «Soy un producto del teatro de Madrid, No me llamaron de Barcelona hasta veinte años después; en 1982 empecé a hacer teatro en catalán. Me preguntaban donde había aprendido la lengua, les contestaba que en Madrid y ponían cara de sorpresa». Ni Madrid, ni Barcelona, a Pou le hubiera gustado nacer en Londres. Su primer viaje a la capital inglesa fue a los dieciocho años. Su padre le regaló un coche de segunda mano, pero él prefirió que le diese el dinero para pagarse un periplo londinense. «Me fascinaba Carnaby Street; me planté ante la tienda de Mary Quant. Mi casa es inglesa, menos en las moquetas y el ochenta por ciento de mi biblioteca la ocupan autores británicos». Sesenta años de trayectoria dan para muchos personajes: el rey Lear, el capitán Ahab, Roald Dahl, Orson Welles, Sócrates, Cicerón, Falstaff o Jordi Pujol en 'Parenostre': «Cuando me propusieron encarnar al expresidente de la Generalitat contesté que no me cortaría las piernas por mi metro noventa y cinco de estatura», ironiza. Pero no se trataba del parecido físico sino del carácter moral -o inmoral- de quien detentó el poder en Cataluña durante más de dos décadas. Para estudiar sus expresiones faciales, más allá de los característicos tics y carraspeos, Pou analizó casi un millar de imágenes hasta que dio con la imagen que refleja mejor el hundimiento del Patriarca: «Lo puse de fondo de pantalla del móvil. Esa es la actitud de Pujol». Noticia Relacionada 'Gegant': Roald Dahl antisemita y Josep Maria Pou gigantesco Sergi Doria El Grec barcelonés presenta esta obra de Mark Rosenblatt sobre el autor de 'Matilda' que ha triunfado en Gran Bretaña Director artístico del teatro Romea, Pou constata una mayor oferta de espectáculos y temáticas en Barcelona que en Madrid, aunque desmiente que en la capital de España haya predominado la comercialidad sobre la calidad: «En Madrid teníamos el María Guerrero que programaba obras de Valle Inclán o Ionesco. Cuando se hacía teatro de 'tresillo' en Madrid, también se hacía en Barcelona. Ese teatro entró en crisis con el fin del franquismo; compañías como el Lliure, Comediants o Joglars atrajeron nuevos públicos en Cataluña». Entre los personajes más perturbadores, Pou destaca el padre de Florian Zeller: «Pensé que sería mi última interpretación». No hay que temer tal cosa. Pou sigue con su andadura de gigante hasta 2027. El hombre que respira teatro.

