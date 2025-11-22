Suscribete a
ABC Premium

Josep Maria Pou: «Cuando hice 'El padre' pensé que era mi última interpretación»

El actor culmina una semana grande: éxito y gira catalana de 'Gegant', el 'Imprescindibles' de TVE y el premio Butaca

Artículos de Sergi Doria en ABC

Pou, durante la entrevista
Pou, durante la entrevista cope
Sergi Doria

Sergi Doria

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Semana grande de Josep Maria Pou. Emisión de un 'Imprescindibles' en TVE, gira de 'Gegant' después de éxito en el Romea y premio «Butaca Anna Lizaran» a su trayectoria teatral.

Y todo eso con ochenta años cumplidos el pasado miércoles. Antes de actor, ... Pou quiso ser periodista radiofónico, pero llegó tarde a la matrícula y se inscribió en la escuela de teatro. Y de ahí, en 1968, al 'Marat/Sade' de Peter Weiss que dirigió Adolfo Marsillach con escenografía y vestuario de Paco Nieva en el teatro Español de Madrid: «El ministerio de Información autorizó la representación. Fueron tres funciones y luego pasó a Barcelona donde estuvo una temporada entera: después de cada función el público lo celebraba en la Rambla», explica en el programa Converses de COPE Catalunya y Andorra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app