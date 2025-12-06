Suscríbete a
Activistas contra la barbarie de la república islámica de Irán

Taghi Rahmani: «La tortura blanca te aplasta y enloquece hasta que confiesas lo que sea para salir de allí»

El periodista y marido de la Premio Nobel de la Paz de 2023 Narges Mohammadi, actualmente en arresto domiciliario y sin poder salir de Irán, presenta un documental estremecedor sobre las prácticas de tortura del gobierno de Irán contra los disidentes

«Voy a defender la libertad e igualdad en Irán aunque me cueste la vida»

El periodista Taghi Rahmani en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona
Carlos Sala

Barcelona

La activista iraní Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz de 2023, fue encarcelada por primera vez en 2001. Ingeniera de profesión, tuvo que soportar interminables interrogatorios hasta que la llevaron a una de las 209 celdas de aislamiento de la prisión de Evin, ... en Teherán. Son espacios cerrados, pequeños, de apenas uno por tres metros, donde no entra luz natural y no hay absolutamente nada que altere ese espacio blanco. Allí permanecen días y días sin contacto humano alguno, Hay casos de presos que han llegado a estar seis meses en este estado. Cuando salen, la angustia y presión es tal que muchos no pueden más que confesar todo lo que los torturadores de la república islámica quieren. Con estas confesiones consiguen penas de cadena perpetua e incluso condena de muerte. El régimen consigue así hacer desaparecer toda disidencia.

