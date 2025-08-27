Suscríbete a
ABC Cultural

Sostres en su primera vez: La tarta de fresa de Mrs. Green

Un verano perdido

«Yo continuaba siendo un inepto de 14, inocente es decir poco; y fiel a las enseñanzas de mi abuela»

Lee otros veranos perdidos de Sostres

La localidad ingledsa de Folkestone
La localidad ingledsa de Folkestone ABC
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nos mandaron a Folkestone, a unos campamentos a aprender inglés. En Barcelona éramos muy amigos. Sin más, pero muy amigos. Era 1989, 14 años, las últimas tres semanas de julio. Es verdad que yo ya escribía pero era mucho más un niño que un hombre. ... Y ella con mi misma edad hacía tiempo que corría hacia su mujer pero yo en Barcelona no lo supe ver. Y llegamos al colegio y nos distribuyeron en familias –la señora Green se ocupó de mí– y a primera hora de la tarde organizaron un paseo para que todos nos conociéramos: y yo enseguida me hice con unos de Barcelona y de Madrid y hablamos de fútbol; y Coralie, que se llamaba así porque su madre era francesa, empezó a tontear con un holandés muy rubio con el que se lió aquella misma noche en la discoteca de bienvenida. Y yo la miraba y pensaba: «todo este tiempo, dónde has estado», sin saber muy bien si me refería a ella o a mí.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Salvador Sostres

Escritor. La Vanguardia, Avui, Factual y El Mundo. Ahora colabora en ABC.

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app