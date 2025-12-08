Suscríbete a
Sindicatos del museo del Louvre convocan una huelga tras los fallos de seguridad y las goteras en la sala de antigüedades

«Visitar el Louvre se ha convertido en una verdadera pista de obstáculos», advierten

Las goteras inundan la sala de antigüedades egipcias del Louvre

Tres sindicatos del museo del Louvre, en París, han convocado una «huelga prorrogable» a partir del 15 de diciembre para protestar contra las «condiciones de trabajo deterioradas» y los «recursos insuficientes». El Louvre, el museo más visitado del mundo, está en el ojo del ... huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, en el que cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares.

