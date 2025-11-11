Suscríbete a
'Sense FilTRES': La adolescencia vista desde todos sus colores, sus vicios y virtudes

La serie, producida por Vértigo Films, gira en torno a los nuevos modelos de deseo juvenil, la omnipresencia del móvil y las redes, y la eterna lucha por conquistar una identidad propia ya sea en el mundo real o el digital

El actor Nico Ariso Xavi torres-Bachetta

Carlos Sala

Barcelona

En un mundo cambiante, dominado por la tecnología digital y la omnipresencia de las redes sociales, ¿qué espacio le queda a una adolescente para acabar de definir su identidad y defenderla? Por primera vez en la historia, nuestros adolescentes no tienen que moldearse una ... identidad propia, sino dos, la que comunican cara a cara en el mundo real y la que construyen en internet, en sitios como Instagram o Tiktok. Y si ya cuesta apropiarse de una con coherencia, qué ocurre cuando tienes que lidiar con dos. De esta dicotomía entre esfera pública y digital, de los modelos de deseo y sexualidad en este contexto y de los límites del amor va 'Sense FilTRES', la nueva serie que quiere hablar de la adolescencia desde dentro.

