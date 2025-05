Ralph Fiennes, sobre el cónclave: «Me pregunto por qué no estoy allí»

Hace dos años, el actor Ralph Fiennes inició el rodaje de 'Cónclave', la película en que trataba la sucesión del Papa en formato thriller. Él interpretaba al camarlengo, el cardenal al cargo del Vaticano durante la Sede Vacante. El éxito de la cinta fue ... espectacular y a punto estuvo de granjearle un Oscar. Ahora, sumergidos en pleno cónclave para suceder al Papa Francisco, la situación la vive casi en primera persona. «Claro que estoy interesado por saber qué va a pasar. A veces miro las imágenes por televisión y me pregunto por qué no estoy allí», bromea Fiennes.

Y del 'Cónclave' papal, ahora presenta 'The Return', de Uberto Pasolini, una nueva versión de 'La Odisea' de Homero. En el momento culminante de la película, el héroe, el rey Ulises (Ralph Fiennes) y su reina, Penélope (Juliette Binoche), se reencuentran después de veinte años de separación. Ninguno se reconoce en realidad, pero se aman igualmente. Ella se acerca a él temerosa y le pregunta: «Dicen que en la guerra los soldados matan a niños y violan a mujeres. ¿Tú has matado y violado? ¿Eres uno de esos soldados?». Un excelente Fiennes no contesta, sólo baja la cabeza avergonzado, lleno de culpa. «Nunca me ha interesado interpretar a un héroe. Mi Odiseo es alguien que ha perdido su propósito, que no sabe quién es y tiene miedo, miedo de volver con la mujer que ama y no ser digno», asegura Fiennes.

El trastorno de estrés postraumático que provoca la guerra y la capacidad del perdón a uno mismo son los dos ejes de la película, una revisión descarnada de la segunda mitad del poema homérico, justo cuando Ulises llega desnortado a Ítaca. Fiennes ha pasado hoy por el Barcelona Film Fest para presentar esta versión cruda y violenta de los últimos cantos del poema homérico. Y lo hizo acompañado por Pasolini y una Ángela Molina que hace el papel de fiel sirviente de la reina. «Es una película que nos habla mucho del presente. Habla de las personas que van a la guerra y lo que sufren por lo que hacen y ven. Y también de las personas que esperan a que estas personas vuelvan a casa. Es una gran historia de amor y lealtad», dice la actriz.

El actor, junto a Ángela Molina y Uberto Pasolini Adrián Quiroga

La obsesión de Fiennes, que es lector de 'La Odisea' desde pequeño, era quitar la pátina de héroe mítico a Ulises y presentar a Odiseo como un hombre profundamente marcado por lo que ha hecho, hasta el punto de no querer presentarse de nuevo ante su reina. «El término trastorno de estrés postraumático es nuevo, pero el fenómeno hace miles de años que sucede. Aquí no hay dioses ni monstruos, ni aventuras, sólo un viejo soldado que lo ha perdido todo y tiene miedo de merecer su antigua vida», asegura Fiennes.

Tanto es así que el actor inglés se desnuda por completo para meterse en la piel del viejo soldado, más perdido cuando llega a casa que cuando está en la guerra. Y no es una frase hecha. Esta es una película tan física que Fiennes se atreve a hacer hasta un desnudo frontal íntegro sin inmutarse. «La desnudez es natural. Hay veces que te has de dejar llevar. Si te preparas mucho un personaje de antemano, puede quedar acartonado, sin vida. Aquí la cámara pedía esa autenticidad de no saber lo que haces exactamente, de averiguarlo al mismo tiempo que los espectadores», confiesa el actor.

Cinco meses en el gimnasio

Fiennes trabajó cinco intensos meses en el gimnasio para conseguir un cuerpo fibroso y estilizado. Sucio, envejecido, marcado por el paso del tiempo y las heridas tanto externas como internas, pero lleno de potencia. «Mi entrenador personal me mató de hambre, pero era necesario porque era lo que exigía el personaje. Lo cierto es que fue mucho más difícil interpretar a una persona que no sabe cuál es su propósito. Los actores siempre queremos saber los propósitos y motivaciones de los personajes, pero aquí trabajaba con alguien que los había perdido, que no tenía ninguno y deambulaba atormentado», recuerda el protagonista de 'El gran hotel Budapest'.

La película reúne treinta años después a la pareja Fiennes-Binoche. 'El paciente inglés' ha quedado como una película mítica de los 90 y todavía hay quien hoy la reivindica con fuerza. La historia de amor, en el caso de esta 'Odisea', es mucho más visceral, descarnada y profunda. Narra el amor de una pareja dispuesta a recordar junta y olvidar junta todo el dolor que han provocado a los demás. «Juliette es una artista increíble, capaz de hacer cierto eso que dicen que los ojos son la ventana al alma. Desde que hicimos 'El paciente inglés' somos muy amigos y reencontrarme con ella ha sido como Odiseo reencontrándose con Penélope», asegura Fiennes.

Un proyecto de más de 30 años

En un par de años, nos llegará la versión de Christopher Nolan de 'La Odisea', pero a buen seguro que la suya será una visión más épica y grandilocuente. Pasolini apuesta aquí por la distancia corta, por el trauma del guerrero, por la herida profunda que no puede cicatrizar. La sangre es, en realidad, la gran protagonista de la acción, porque los héroes también sangran y mueren. «Escribí el guion hace treinta años. He tardado más en hacer la película que Ulises en volver de Troya. Me parece increíble que desde 1955 no se haya llevado al cine. La última fue con Kirk Douglas. Fiennes, por edad, por físico, por experiencia vital, es un Odiseo perfecto», comenta Pasolini, que no tiene nada que ver con Pier Paolo Pasolini, pero sí que es sobrino nieto de Luchino Visconti.

En un momento dado, Fiennes iba a dirigir también la película, pero lo rechazó al ver la visión tan clara de la película y el personaje que tenía Pasolini. «He dirigido tres películas e interpretar al mismo tiempo un papel lo hace un trabajo agotador. No quería hacerlo. Sí que recuerdo viajar hace 15 años con Pasolini buscando localizaciones. Fuimos a Mallorca, a Italia y a diferentes islas griegas. Pero al pisar Ítaca sientes algo muy poderoso. Es un paisaje feo, árido, pobre, donde no ha llegado el turismo de masas, pero estás ahí y sientes que la isla te llama, te hace partícipe de su legado histórico», señala el intérprete.

Fiennes sigue en plena racha después del éxito de 'Conclave'. Desde que se diera a conocer en 'La lista de Schindler', su carisma y talento natural se han multiplicado en la gran pantalla. Él fue el temible Valdemort en la saga de Harry Potter, por ejemplo. En sus siguientes proyectos destaca la secuela zombie '28 años después', otro Shakespeare con 'Ricardo III' y 'The Beacon', donde volverá a ponerse detrás de las cámaras para dirigir su cuarta película. «Los clásicos siempre nos muestran el camino. Aquí dejé de lado a Homero y me centré en el guion de Pasolini. Me interesó la incertidumbre, el miedo, la ira del héroe, algo que no se ve normalmente», concluye Fiennes.