El premio de Periodismo David Gistau recibe 200 candidaturas en su sexta edición

Creado conjuntamente por Vocento y Unidad Editorial y patrocinado por Fundación ACS y Santander, está dotado con 10.000 euros

José F. Peláez, ganador de la V edición del premio de Periodismo David Gistau

José F. Peláez, tras recibir el galardón el año pasado, junto a Julián Quirós, Romina Caponnetto y Joaquín Manso
José F. Peláez, tras recibir el galardón el año pasado, junto a Julián Quirós, Romina Caponnetto y Joaquín Manso

Madrid

Doscientos trabajos periodísticos, en formato de crónica, reportaje y opinión, han presentado su candidatura a la sexta edición del premio de Periodismo David Gistau, creado conjuntamente por Vocento y Unidad Editorial con el objetivo de reivindicar el periodismo independiente, señalar nuevos talentos y ... reconocer la calidad literaria y el valor informativo de las piezas de periodismo narrativo. Patrocinado por Fundación ACS y Santander, el premio está dotado con 10.000 euros.

