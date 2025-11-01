Suscríbete a
Enterrados vivos: historias reales que alimentan el miedo más atroz

halloween

«La gente cree que es un problema que ha desaparecido, pero sigue habiendo casos», afirma el periodista José de Cora, que recoge en un libro un centenar de historias de catalépticos

El arte de morir en la prensa: un recorrido por las esquelas más singulares del último siglo

El periodista y escritor José de Cora, junto a su obra 'Me han enterrado vivo'
El periodista y escritor José de Cora, junto a su obra 'Me han enterrado vivo' cedida
Mónica Arrizabalaga

Mónica Arrizabalaga

Al monje agustino Thomas de Kempis solo los que ya peinan canas lo recuerdan por alguno de los pensamientos de su famosa obra 'Imitación de Cristo', como el que decía 'recuerda que el tiempo perdido no regresa' o ese otro de 'vive tú primero ... en paz y podrás apaciguar a otros'. Publicado a mediados del siglo XV, se considera uno de los libros cristianos más leídos y más influyentes después de la Biblia. Menos conocida es la historia post mortem de este religioso alemán fallecido en 1491.

