Los pecios de Kasos, en Grecia: la memoria sumergida del Egeo

Corría el año 2019. La jornada de trabajo había comenzado a primera hora de la mañana. Tras una reunión del equipo multidisciplinar —formado por arqueólogos, conservadores, topógrafos, ingenieros, biólogos marinos y oceanógrafos—, el equipo de buceo se sumergió en las aguas del norte de la isla de Kasos, en el archipiélago del Dodecaneso.

La historia marítima de Kasos y Kárpatos se conocía principalmente a través de cartas náuticas, material de archivo y testimonios orales. Kasos aparece mencionada en el célebre 'Catálogo de las naves' de 'La Ilíada', entre los territorios que enviaron embarcaciones a la guerra de Troya. Esta información llevó a los expertos a sospechar que en la zona se habían producido decenas de naufragios desde tiempos inmemoriales.

Sin embargo, la campaña de investigación, que había comenzado con intensidad semanas antes, no había dado resultados y los ánimos entre los miembros de la expedición comenzaban a decaer. Ese día, sin embargo, la suerte cambió para el equipo cuando un buzo avistó, entre los sedimentos marinos, el primer naufragio: «Su emoción fue tal que, al emerger, no podía parar de reír, no podía contener el entusiasmo. Esta escena quedó grabada en la memoria del equipo como el `inicio´ no oficial de la investigación arqueológica subacuática en Kasos», recuerda Xanthi Argyri, jefa de la excavación.

Se trataba de un pecio del periodo bizantino, fechado entre los siglos VIII y IX: «Este hallazgo sirvió como punto de referencia para la continuación de la investigación y puso de relieve la singularidad del campo de la investigación subacuática en esta zona».

Descubrimientos de la Isla de Kasos ABC

Desde entonces, cada otoño se retoma la investigación arqueológica en la zona. Los investigadores han identificado una decena de pecios que datan desde la antigüedad y la época moderna, además de otros objetos relacionados con la actividad comercial marítima de la isla. Todos ellos fueron localizados tanto en el complejo de islotes ubicados en la zona norte de Kasos como en el frente marítimo sur de la isla, en profundidades que oscilan entre dos y cuarenta cinco metros.

El hallazgo en 2020 de un pecio romano, fechado entre los siglo II y III, que trasportaba un cargamento de ánforas de tipo 'Dressel 20'— fabricadas en el la zona del Guadalquivir— y ánforas tipo 'Africana I', provenientes en Túnez, supuso un hito para la investigación. Su análisis e interpretación podría reescribir la historia de las rutas marítimas del Mediterráneo oriental.

Entre los descubrimientos más recientes destacan un ancla de piedra del periodo arcaico y un objeto de cerámica fechado en el tercer milenio antes de Cristo. El hecho de que este último sea el único hallazgo de este periodo identificado en la zona marítima del Egeo sudoriental plantea numerosos interrogantes sobre cómo funcionaba la comunicación marítima y las relaciones entre las islas de Kasos, Kárpatos y Creta a finales del Neolítico. «La presencia de una embarcación de este tipo en el fondo marino podría indicar movimientos marítimos tempranos y ofrece nuevas perspectivas de cómo eran las redes de intercambio y comunicación en el Egeo sudoriental durante la Prehistoria», señala Argyri.

Exploraciones del equipo de submarinistas ABC

Hasta el momento no se han hallado inscripciones ni monedas, por lo que la datación de los pecios se basa principalmente en el análisis de los objetos cerámicos encontrados.

Según explica Argyri, el hallazgo de estos pecios revela el papel de Kasos como eslabón o puerto clave de una red marítima que conectaba las islas de Rodas, Kárpatos y Creta con el Mediterráneo oriental, un punto esencial del tránsito de personas, bienes e ideas desde la antigüedad hasta la época moderna: «Aunque Kasos no era un destino final, los hallazgos han demostrado que era un enclave fundamental en las rutas marítimas de la Antigüedad. Interpretar esta información, nos permitirá reescribir la historia de esta parte del Egeo», recalca la investigadora.

Desafíos bajo el agua

Durante las semanas en las que se lleva a cabo la investigación subacuática, la jornada laboral comienza temprano por la mañana, cuando todo el equipo se reúne para distribuir tareas y decidir si la actividad ese día se centrará en la identificación de nuevos hallazgos, la documentación arqueológica, el mapeo fotogramétrico u otro tipo de trabajo. Tras la reunión, se asignan los equipos de buceo, que se adaptan a las necesidades de la investigación del día. Por la tarde, el equipo dedica tiempo al procesamiento de datos, la documentación y la planificación del día siguiente, entre otras labores.

La zona que presenta condiciones complicadas para el buceo debido a la gran variabilidad que presenta el relieve submarino, que alterna extensas zonas arenosas con pendientes pronunciadas. Además, las condiciones meteorológicas y marítimas influyen en la planificación diaria de la investigación. Este factor, según recalca Argyri, obliga a una adaptación constante del programa de trabajo para operar solo en zonas accesibles y seguras, según el viento y las corrientes del día.

Actualmente se llevan a cabo el mapeo de la zona, la documentación y la interpretación de datos, así como el análisis de los restos cerámicos recuperados en las campañas arqueológicas, enfocado en el estudio del transporte marítimo de mercancías perecederas a lo largo de los siglos. Paralelamente, se está elaborando la publicación científica 'Microcosmos del Egeo en Contexto: isla de Kasos, Historias Regionales y Redes', cuya publicación está prevista para el próximo año. La próxima expedición subacuática está programada para este otoño, y esta vez la investigación se enfocará en la isla de Kárpatos, mientras que en Kasos se realizarán trabajos complementarios para ampliar la información obtenida en campañas anteriores.

Conservación de los precios

La gran cantidad y relevancia de los hallazgos ha planteado la posibilidad de crear un parque arqueológico subacuático en la zona. Hasta entonces, la protección de los restos encontrados en la zona marítima de Kasos y Kárpatos está garantizada por la legislación vigente sobre antigüedades subacuáticas, bajo la supervisión de la zona por el Eforato de Antigüedades Subacuáticas, en colaboración con la Guardia Costera. Argyri también resalta la colaboración activa de la comunidad local en la conservación de los restos, especialmente de los pescadores profesionales.

Además, en la zona se está implementando el proyecto piloto 'Kasos Clima', programa destinado a proteger el Patrimonio Cultural Subacuático frente a los efectos del cambio climático. En el marco de este proyecto, se prueba por primera vez en Grecia la aplicación de protección catódica a objetos metálicos en su entorno natural, con el fin de reducir la corrosión y garantizar su conservación a largo plazo.

