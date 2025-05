Unos Oscar sin James Cameron ni Tom Cruise, los hombres que salvaron la taquilla

María Estévez Los Ángeles 13/03/2023

Hollywood aguanta la resaca de los Oscar preguntándose por qué James Cameron no asistió a la ceremonia, o por qué lo hizo todo el equipo de 'Top Gun: Maverick' estuvo presente excepto Tom Cruise, su promotor. Los dos grandes impulsores de los cines brillaron por su ausencia, sabedores no solo de lo que funciona en cines sino de un patrón que se repite. Igual que el año pasado 'CODA' triunfó al final de la noche, este 2023 lo hizo 'Todo a la vez en todas partes', que arrasó con siete premios.

El universo frenético de Daniel Kwan y Daniel Scheinert es, en realidad, una fábula sobre inmigrantes. Una oda a las madres trabajadoras que temen a la hacienda pública. Un cómic de artes marciales, bufonadas cosmológicas y abrazos grupales que abarcan multiversos. «¿Mejor película? Para nada, pero creo que estamos ante un cambio generacional», aseguran académicos desde el anonimato, que muestran cierto rencor hacia el abultado resultado. En el invernadero de las redes sociales, la película ha ido floreciendo semana tras semana desde su presentación el año pasado en el Festival South by Southwest. Los Daniels aseguran haber rejuvenecido Hollywood con sus premios. Un éxito consumado por el boca a oreja que es, hasta la fecha, el mayor éxito de taquilla del gran estudio del momento: A24.

Michelle Yeoh llegó al 'backstage' de la sala de prensa de los Oscar con su estatuilla para reivindicarse tras arrebatarle el galardón a Cate Blanchett. «Este es un momento histórico. Tengo que agradecer a la Academia por reconocer y aceptar la diversidad y la verdadera representación. Esto es algo por lo que he estado trabajando muy duro, durante mucho tiempo… Finalmente, después de 40 años, lo he conseguido», dijo. Y aún fue más allá: «Simplemente demuestra que hemos ganado como comunidad. No hay que rendirse nunca, porque una vez que te rindes, pierdes. No dejes que nadie te meta en una caja, no dejes que nadie diga que ha pasado tu mejor momento».

En los mundos paralelos entre éxito y representación, la Academia se rinde ante sus nuevos miembros con una cinta que captura algo de la fragmentación social en la era de internet. «Necesitamos esto porque hay muchos que se han sentido invisibles y no escuchados. No solo en la comunidad asiática, esto no es solo es para la comunidad asiática, sino para cualquiera que se identifique como una minoría. Merecemos ser escuchados, merecemos ser vistos, merecemos tener oportunidades para que podamos tener un asiento en la mesa. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Danos esa oportunidad. Demostremos que lo valemos».

Con su fenomenal éxito de taquilla y siete premios Oscar 'Todo a la vez en todas partes' se erige como la película asiáticoestadounidense de mayor importancia cultural y comercial jamás realizada. Un momento decisivo, después de casi un siglo de indiferencia de Hollywood hacia los personajes, actores, historias y narradores asiáticos. En un año en el que una industria cinematográfica en recuperación pospandémica podría haber apostado por algo más tradicional, es significativo que, por primera vez, una película centrada en una familia chinoestadounidense desordenadamente disfuncional se llevó los máximos honores, con los Daniels ganando a mejor película, dirección y guión original. Incluso antes de que comenzara la noche, 'Todo a la Vez en Todas Partes' ya había ayudado a hacer historia en los Oscar con sus nominaciones de actuación para Yeoh, Quan y Hsu.

La victoria de 'Todo a la Vez en Todas Partes' supone un momento crucial en una industria a la que le cuesta derribar las barreras entre lo clásico y lo nuevo, la lista A y el resto, lo épico y lo íntimo, el pasado y el presente, el universo y el multiverso.

Para coronar una de las historias más inspiradoras del año, el actor Ke Quan, que se destacó como una estrella infantil en la década de 1980 en la cinta 'Indiana Jones y el templo maldito' o 'Los Goonies' solo para dejar la actuación debido a la falta de oportunidades, fue reconocido al ganar su Oscar como mejor secundario en el papel del manso marido en la película. Para deleite de todos y sorpresa de nadie, Quan ganó el Oscar al actor de reparto, convirtiéndose en el segundo actor asiático en ganar en esa categoría. «Mi viaje comenzó en un bote», dijo Quan en uno de los discursos más emotivos de la noche. «Pasé un año en un campo de refugiados y, de alguna manera, terminé en el escenario más grande de Hollywood. Dicen que historias como esta solo pasan en las películas».

Al final, 'Top Gun' y 'Avatar' vieron sus victorias limitadas a las categorías técnicas, con 'Avatar' llevándose el premio de efectos visuales y 'Top Gun' ganando el de sonido. A pesar de sus esfuerzos por ayudar a sacar a Hollywood de su depresión pandémica, ni uno ni otro asistieron a los Oscar, ausencias que el presentador Jimmy Kimmel mencionó en su monólogo de apertura: «Es desalentador que los dos tipos que insistieron más en que fuéramos al cine no vinieran hoy al cine».