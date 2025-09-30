La National Gallery de Londres emprende una transformación histórica

La National Gallery de Londres ha anunciado la puesta en marcha del 'Project Domani', un proyecto de transformación de gran envergadura que marcará un punto de inflexión en la historia de la institución. Según reveló en exclusiva el diario 'The Times', el ... museo abrirá un nuevo edificio y ampliará su política de adquisiciones para incluir obras creadas después de 1900, rompiendo así con la limitación histórica que tenía hasta ahora.

El director de la institución, Gabriele Finaldi, explicó al periódico británico que el plan prevé la construcción de un ala que abrirá el eje norte-sur entre Leicester Square y Trafalgar Square, un espacio que permitirá ampliar la superficie expositiva y responder a las crecientes necesidades del museo. Para ello se ha convocado un concurso internacional de arquitectura que, de acuerdo con el calendario hecho público, cerrará su primera fase en octubre de este año y dará a conocer al ganador en abril de 2026. La apertura del nuevo ala se sitúa en el horizonte de la próxima década.

La financiación del proyecto está garantizada en gran medida gracias a una suma sin precedentes en la historia de los museos europeos: 375 millones de libras ya comprometidos, entre los que destacan dos donaciones individuales de 150 millones cada una, aportadas por la Crankstart Foundation, fundada por Sir Michael Moritz y Harriet Heyman, y la Julia Rausing Trust. Según subrayó Finaldi a 'The Times', estas aportaciones representan «un nivel de confianza extraordinario en la National Gallery y en nuestros planes» y sitúan al proyecto en una escala inédita respecto a cualquier otro desarrollo museístico reciente en Londres.

El cambio de política de adquisiciones supone igualmente un hito institucional. La galería, que hasta ahora limitaba sus fondos a obras anteriores a 1900 en virtud de un acuerdo informal alcanzado hace un cuarto de siglo entre los entonces directores de la National Gallery, Neil MacGregor y Nicholas Serota, de la Tate Modern, incorporará ahora piezas del siglo XX y XXI. Según precisó la directora de la Tate, Maria Balshaw, ambas instituciones han creado un grupo de trabajo conjunto para coordinar estrategias de colección y evitar duplicidades, con el objetivo de reforzar el valor del patrimonio nacional en su conjunto.

Historia de la pintura

La colección de la National Gallery ya contaba con algunos ejemplos posteriores a 1900, como obras de Picasso, Monet o Paula Rego, pero hasta ahora eran excepciones. Finaldi defendió que el museo, centrado en la pintura más que en el arte en general, debe «seguir contando la historia de la pintura» en beneficio del público británico y en estrecha colaboración con otras instituciones.

El nuevo edificio se levantará sobre un terreno de más de 2.200 metros cuadrados, próximo al ala Sainsbury y al edificio original de William Wilkins de 1838. Finaldi adelantó que se trata de un encargo ambicioso pero abierto: se buscará crear espacios de exhibición amplios, con uso eficiente de la luz natural, una arquitectura distinguida y respetuosa con el entorno histórico, e incluso la posibilidad de incorporar un centro energético que dé servicio a todo el conjunto. Westminster Council estudia además el desarrollo de un distrito cultural en la zona que englobe a la National Portrait Gallery y los teatros colindantes, en el que la National Gallery pretende desempeñar un papel central.

El proyecto también responde a la necesidad de ofrecer acceso a obras que actualmente permanecen en el almacén. Recientemente, el marchante Angus Neill criticó públicamente que el cuadro 'Cristo con la cruz a cuestas', atribuido al taller de Giovanni Bellini y donado por él mismo, hubiese desaparecido de las salas tras el último reordenamiento. En declaraciones a 'The Times', Finaldi recordó que todas las obras de la colección permanecen en el edificio, pueden consultarse bajo cita previa y volverán a exhibirse cuando lo permitan las condiciones de conservación.

El anuncio coincide con un momento de expansión sin precedentes para la institución. Tras la remodelación del ala Sainsbury y la celebración de su bicentenario, el museo ha incrementado en un 60% sus visitantes desde mayo y ha logrado ampliar a un millar el número de pinturas expuestas, frente a las seiscientas que se mostraban antes de la reforma. Con 'Project Domani', la National Gallery aspira a consolidar su posición internacional y a reforzar su contribución al dinamismo cultural y económico del centro de Londres y de todo el Reino Unido.