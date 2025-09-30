Suscríbete a
La National Gallery de Londres emprende una transformación histórica

Abrirá un nuevo edificio y ampliará su política de adquisiciones para incluir obras creadas después de 1900, rompiendo así con la limitación histórica que tenía hasta ahora

La National Gallery de Londres se reinventa en su centenario

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

La National Gallery de Londres ha anunciado la puesta en marcha del 'Project Domani', un proyecto de transformación de gran envergadura que marcará un punto de inflexión en la historia de la institución. Según reveló en exclusiva el diario 'The Times', el ... museo abrirá un nuevo edificio y ampliará su política de adquisiciones para incluir obras creadas después de 1900, rompiendo así con la limitación histórica que tenía hasta ahora.

Corresponsal en Londres para ABC.

