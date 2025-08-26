Suscríbete a
El triunfante regreso de Jaime Martín a Santander

El director volvió a su ciudad natal y al certamen que dirigió con la Orquesta Sinfónica de Melbourne y a la pianista Khatia Buniatishvili

Jaime Martín y Khatia Buniatishvili
Jaime Martín y Khatia Buniatishvili Pedro Puente / FIS

Alberto González Lapuente

Santander

Entre todos los conciertos programados por el Festival Internacional de Santander durante el mes de agosto destaca, por su novedad y valor sentimental, el de la Orquesta Sinfónica de Melbourne dirigida por Jaime Martín y participación de la pianista Khatia Buniatishvili. Fiel ... a su historia reciente, el festival cántabro divide el medio centenar de eventos incluidos en la programación de su 74ª edición en diversos ciclos que alcanzan espacios singulares como el Centro Botín y marcos históricos de la región, además del Palacio de Festivales, atendiendo a la música desde perspectivas diversas. Algunas estrellas de la lírica dan forma a la propuesta vocal: las sopranos Pretty Yende, Sonya Yoncheva y Julia Kleiter, el tenor Michael Fabiano y el barítono Christian Gerhaher. En muchos casos junto a agrupaciones sinfónicas como la de Tenerife con Víctor Pablo Pérez y el pianista Paul Lewis, el Apollon Ensemble del violinista Leónidas Kavakos, la Orquesta de la Real Ópera de Versalles, y la Oviedo Filarmonía con una gala lírica de ópera y zarzuela. Surge como novedad la presencia de la Gewandhausorchester de Leipzig con Andris Nelsons, The Hallé de Manchester bajo la batuta de Kahchun Wong, y la China NCPA junto al pianista Bruce Liu y el director Myung-Whun Chung. Su inédita actuación se suma a la de la Orquesta Sinfónica de Melbourne lo que añade a Santander 2025 un plus pionero.

Sobre el autor Alberto González Lapuente

Crítico y colaborador de ABC Cultural

