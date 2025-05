RTVE rinde homenaje a Tina Turner con dos conciertos únicos en Madrid

Con el primer aniversario de la muerte de Tina Turner a la vuelta de la esquina, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE se prepara para recordar a la reina del rock con dos conciertos únicos en Madrid. La doble cita, el 24 y 25 de mayo en el Teatro Monumental, contará con la participación de la David Pastor Band y la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, dirigida por Raúl Benavent y los arreglos musicales y escénicos de Borja Arias.

Fallecida el 24 de mayo de 2023 a los 83 años, Tina Turner revivirá en Madrid a través de las voces de Kery Sankon, Juno Kotto King y Astrid Jones, del musical 'Tina', y propone un repaso a todos los géneros que la artista exploró, desde el gospel y el soul al rock y el pop. Un viaje que, anuncian los organizadores, «evoca la música de los 80 y 90, los campos de algodón del Memphis de los 40, el Chicago de los 50 y 60, el pop de los 60 y el rock más poderoso, electrónico y desenfadado del Londres de los 90».

En el programa de 'Un año después, Tina', sus éxitos más rotundos y característicos: 'Don't Turn Around', 'River Deep Mountain High', 'Private Dancer', 'Heard it Through The Grapevine', 'We Don't Need Another Hero', 'Proud Mary', The Best y 'Nutbush City Limits'.

Miembro en su infancia de un coro de iglesia, Anna Mae Bullock inició su carrera musical en los años cincuenta, junto a Ike Turner, con quien contrajo matrimonio 1956 y de quien se separó veinte años después, tras una relación tortuosa y marcada por el maltrato y las drogas. Ya en solitario, arrasó en los 80 con 'Private Dancer', del que vendió 5 millones de copias y le reportó cuatro premios Grammy. Abandonó los escenarios en 2009, a los 70 años, tras cinco décadas inolvidables y un legado de más de 200 millones de discos vendidos 8 premios Grammy.