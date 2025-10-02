Suscríbete a
ABC Cultural

'Pepita Jiménez': Albéniz, ¿por qué te escondes?

CRÍTICA DE ÓPERA

El Teatro de la Zarzuela abre su temporada con una nueva producción de la obra, en la versión de Pablo Sorozábal

'Pepita Jiménez', como si Hitchcock hubiera hecho a García Lorca

Ángeles Blancas, en una escena de 'Pepita Jiménez'
Ángeles Blancas, en una escena de 'Pepita Jiménez' Gemma Escribano

Alberto González Lapuente

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Crítica de ópera

'Pepita Jiménez'

  • Música Isaac Albéniz
  • Libreto Francis Burdett Money-Coutts
  • Versión Pablo Sorozábal
  • Dirección musical Guillermo García Calvo
  • Dirección de escena Giancarlo del Monaco
  • Intérpretes Ángeles Blancas, Antoni Lliteres, Ana Ibarra, Rodrigo Esteves, Rubén Amoretti, Pablo López, Josep Fadó, Iago García Rojas, Coro del Teatro de la Zarzuela, Orquesta de la Comunidad de Madrid
  • Lugar Teatro de la Zarzuela, Madrid

La inauguración de la nueva temporada del Teatro de la Zarzuela ha puesto de acuerdo al complaciente público del día de estreno: 'Pepita Jiménez', la ópera de Isaac Albéniz, es a todas luces un espectáculo fallido, en el que las malas ideas ... que sostienen su fósil escenificación se suman al desastre de una interpretación fuera de lugar. El miércoles, tras la primera representación y con el telón caído, algunos aplausos acompañaron a los cantantes y al director musical Guillermo García Calvo, como preámbulo a los abucheos que empezaron a multiplicarse por la sala tras la aparición del director de escena Giancarlo del Monaco. Que este se volviera hacia el público llevándose las manos a las orejas en actitud de no estar escuchando correctamente, al margen de demostrar una arrogancia fuera de lugar, solo cabe interpretarse como una pataleta infantiloide propia de quien estaba asumiendo lo que él mismo posiblemente ya intuía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app