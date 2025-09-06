Muere Mark Volman de The Turtles, el cantante de 'Happy Together'

Este viernes ha fallecido a los 78 años Mark Volman, cofundador de la banda de estadounidense The Turtles y cantante del éxito de 1967 'Happy Together', una de las canciones más famosas de la historia del pop, que ha sonado en infinidad de películas, bodas y todo tipo de celebraciones a lo largo y ancho del mundo durante estos casi sesenta años.

El artista ha fallecido después de una breve e inesperada enfermedad en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, según informó un representante del artista a la revista People. Volman fue diagnosticado de demencia de cuerpos de Lewy en 2020, un trastorno neurológico progresivo que genera alucinaciones, temblores y dificultades para concentrarse. Pero no reveló su enfermedad hasta 2023, cuando escribió sus memorias de larguísimo título, 'Happy Forever: My Musical Adventures With The Turtles, Frank Zappa, T. Rex, Flo & Eddie, and More'.

Nacido en Los Ángeles en 1947, Volman comenzó a tocar música y a actuar a una edad temprana. Tras graduarse en el instituto Westchester High School en 1965, fundó el grupo The Turtles junto con Howard Kaylan, el guitarrista principal Al Nichol, el guitarrista rítmico Jim Tucker, el bajista Chuck Portz y el baterista Don Murray.

Tuvieron sus primer éxitos con 'Elenore' y con una versión de 'It Ain't Me Babe' de Bob Dylan, pero fue en 1967 cuando alcanzaron la fama internacional con 'Happy Together', que llegó al número uno de las listas estadounidenses. Fue el primer gran éxito de la banda en Gran Bretaña, donde alcanzó el puesto número 12, y también se convirtió en un éxito Top 10 en Australia, Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y España.

The Turtles se separaron en 1970, lo que llevó a Volman y Kaylan a formar Flo & Eddie. Como dúo musical, realizaron giras con Frank Zappa's Mothers of Invention y crearon pistas de fondo para varios artistas, desde T. Rex (en 'Bang a Gong (Get It On)') hasta Bruce Springsteen ('Hungry Heart'). También crearon música para televisión, en particular para la serie infantil 'Strawberry Shortcake'.

Cuando estaba cerca de cumplir los 50 años, Volman volvió a la universidad para terminar su licenciatura en la Universidad Loyola Marymount. Se graduó en 1997 y luego hizo un máster en Bellas Artes en 1999. Después empezó a dar clases de negocios musicales en la universidad, sobre todo en la Universidad Belmont de Nashville.

Cuando recibió el diagnóstico de demencia, Volman confesó: «Me di cuenta de que esto iba a suponer un cambio radical en mi vida. Y me dije: «Vale, pase lo que pase, lo haré lo mejor que pueda». Los retos de este mundo nos afectan a todos, y ha sido divertido estar al otro lado de un reto como este y decir: «Me siento bien». Mis amigos están aquí. Yo sigo aquí. Y quiero que la gente conecte conmigo»».

Con medicación para controlar sus temblores y alucinaciones, Volman siguió actuando en la gira 'Happy Together', un festival anual de música de los años 60 en el que Volman y The Turtles (sin Kaylan, que ha dejado de salir de gira por problemas de salud) son los cabezas de cartel.