Una megasubasta pone a la venta 400 objetos de los Beatles, Dylan, Queen, Eric Clapton, Rolling Stones...

La casa RR Auctions cierra este jueves 19 de junio la subasta de primavera 'Marvels of Modern Music' ('Maravillas de la Música Moderna'), que ofrece más de 400 piezas destacadas de la historia de la música popular, desde importantes autógrafos hasta instrumentos tocados en el escenario y premios personales. La subasta reúne a todo un elenco de iconos como Paul McCartney, Bob Dylan, Prince y Eric Clapton, junto a otros nombres legendarios como The Beatles, Queen, Janis Joplin, The Who o los Rolling Stones.

Entre lo más destacado de la subasta hay un conmovedor homenaje de Paul McCartney a John Lennon, una carta profundamente personal y poética escrita de su puño y letra en 2005, con su membrete personalizado «Paul McCartney US», que ofrece una rara y sentida reflexión sobre su antiguo compañero de banda en los Beatles. Firmada «con amor, Paul», la carta fue publicada en la revista Q y descubierta en los archivos de Bauer Media tras el cierre del medio. «Era, y sigue siendo, la figura heroica cuyo ingenio y sabiduría, con un poco de ayuda de sus amigos, dieron forma a los pensamientos y las vidas de millones de personas», escribe McCartney.

También se subasta una copia de álbum 'A Hard Day's Night' (1964) firmada por los Beatles poco después de su publicación, con la inscripción: «Para las Johnson Sisters con amor, de los Beatles». Autentificado por el experto en los Beatles Frank Caiazzo y fechado en el verano de 1964, este raro ejemplar totalmente firmado va acompañado de la procedencia de un periodista que obtuvo los autógrafos durante las festividades del estreno de la película en Londres, un acontecimiento que congregó a la Familia Real Británica, a los Rolling Stones y a miles de fans que llenaron Piccadilly Circus.

Noticia Relacionada La vida privada de John Lennon y Yoko Ono Nacho Serrano Llega a los cines una extraordinario documental sobre la vida privada de la pareja que deviene en manifiesto político

Otra joya es la cinta original de Prince con la canción 'U' con sus propias voces. Se trata de una casete de 1988-1990 con el mencionado tema, que dura aproximadamente 4 minutos y 33 segundos, y que lleva una etiqueta en la cara B marcada con bolígrafo negro, ««U,» Master», y cuenta con la voz de Prince, una versión que nunca se publicó oficialmente. Originalmente escrita como 'You' para su proyecto de 1979 con The Rebels, Warner Bros. archivó el tema y más tarde lo reimaginó en Paisley Park a finales de los ochenta.

La canción estuvo a punto de reaparecer en los primeros borradores de 'Graffiti Bridge', destinado al personaje Camille de Prince. Finalmente envió la versión dance-pop a Paula Abdul, que le puso voz en Los Ángeles en 1990 y apareció como sexta canción de su exitoso álbum de 1991, 'Spellbound'. La cinta ha salido de la colección de Marylou Badeaux, antigua ejecutiva de Warner Bros. Records, que recibió la cinta directamente de Prince. «Esta copia, en la que se escucha la voz de Prince, representa un momento creativo crucial y un sutil acto de rebeldía en la relación de Prince con su discográfica», comenta RR Auctions.

De Eric Clapton se subasta una guitarra Gibson L-3 de 1928, que procede de la colección personal del artista. Con un rico acabado 'sunburst' y una notable procedencia -incluida una etiqueta escrita a mano por Lee Dickson, técnico de guitarra de Clapton durante muchos años-, el instrumento muestra la reverencia de Clapton por la artesanía del blues vintage y sus profundos lazos con las raíces del género en Mississippi. Fue vendida originalmente por Christie's en 1999 a beneficio del Crossroads Centre de Clapton.

Arriba, el lote de fotos y autógrafos de los Doors. Abajo, las letras manuscritas de Pink Floyd y la cinta de Prince RR Auctions

RR Auctions venderá también una letra manuscrita de Syd Barrett para 'Apples and Oranges', single de Pink Floyd de 1967. De la colección del mánager Peter Jenner, las páginas reflejan la visión peculiar y psicodélica de Barrett en la cima de su breve pero brillante carrera con la banda.

Otro lote muy preciado es el del set de fotos firmadas de The Doors, tomadas una noche entre bastidores por un seguidor adolescente en Toronto, en 1968. El fan de 14 años ganó un concurso de radio local y pudo conocer al grupo en el CNE Coliseum, donde tomó 12 fotografías, que van acompañadas de un juego completo de firmas de Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger y John Densmore.

La guitarra Rolling Thunder que Bob Neuwirth recibió como regalo de Bob Dylan es sin duda una de las estrellas de la subasta. Se trata de una acústica Martin D-41 de 1975 con un raro acabado 'sunburst', comprada por Bob Dylan y regalada a su íntimo amigo y colaborador. Neuwirth utilizó mucho la guitarra durante el histórico Rolling Thunder Revue, cosa que puede comprobarse viendo las imágenes de conciertos, fotografías y en el documental 'Rolling Thunder Revue', de Martin Scorsese.

MÁS INFORMACIÓN Bob Dylan y la increíble caravana del rayo rodante

La subasta se completa con las firmas más destacadas del Olimpo del rock y el soul, como Queen, The Who, Janis Joplin, Jimi Hendrix o los Rolling Stones. Los coleccionistas también encontrarán fotografías firmadas, carteles de conciertos, notas manuscritas, efectos personales y premios que trazan la evolución de la música moderna desde los años 50 hasta los 90.