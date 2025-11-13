Suscríbete a
María Dueñas: «Más allá de gustos personales, la realidad es que Rosalía es una gran artista que merece respeto y admiración»

La joven violinista granadina ofrece este jueves un concierto en el Auditorio Nacional junto a la Chamber Orchestra of Europe, bajo la batuta de Antonio Pappano

María Dueñas: «No he sentido ningún prejuicio en las orquestas por el hecho de ser mujer» 

María Dueñas, retratada en Madrid durante la entrevista
María Dueñas, retratada en Madrid durante la entrevista
Julio Bravo

Madrid

María Dueñas (Granada, 2002) abraza con mimo su violín mientras posa para el fotógrafo; se trata de un Nicolo Gagliano «de 17?4 -dice la intérprete-, cedido por la Deutsche Stiftung Musikleben. Es un violín que llevo ya tocando casi toda mi ... vida, unos 15 años -tiene 22-. Y la verdad es que es mi segunda voz. Con este instrumento he desarrollado todo mi sonido, mi forma de tocar, y me resulta muy complicado tocar otro instrumento. Al final siempre regreso a éste». Y es que María Dueñas toca también con un Stradivarius 'Camposelice' de 1710 propiedad de la Nippon Music Foundation. «Sí, un violín maravilloso, con colores muy diferentes; eso me permite un poco tener mucha variedad».

