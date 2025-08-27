Madrid recibe a Shawn Mendes con una pasión desbordante tras su parón

Un regreso muy digno para quien tuvo que alejarse del lugar que más amaba: los escenarios. Shawn Mendes reconecta con un público fiel que corea desde sus asientos cada canción de este homenaje a sus 10 años de carrera. Con algún pequeño percance y abrazos de sus seguidores, Mendes se reúne con Madrid, «el público más ruidoso» en palabras del propio cantante.

En 2022 Shawn Mendes paró en seco. Canceló su gira y se centró en él. Tres años después, y con las expectativas muy altas, regresa a la capital de España para ofrecer un concierto muy disfrutable. Con picos de energía, fuerza y gritos muy agudos. Más de 12.000 personas llenaron hasta los rincones más ocultos del Movistar Arena y se dejaron la voz en temas como 'There's Nothing Holdin Me Back', 'Treat You Better' y 'Monster'; tres de las canciones más famosas del artista. Con la adrenalina por la nubes daba comienzo esta mezcla entre intimidad y fuerza.

Noticia Relacionada Olivia Rodrigo, el presente y el futuro del pop Miriam González Ruiz Con 22 años ya tiene media vida hecha, discos, fama y giras mundiales

Los temas más importantes del cantante no solo fueron el inicio del espectáculo. Fueron el principio, el durante y el final. Una 'Señorita' sin Camila Cabello (nadie la esperaba, pero nunca se sabe en esta era de la nostalgia); 'Stitches' puso a bailar hasta a los acompañantes de las fans que llevan una década apoyando al canadiense, desde que esta canción le hizo famoso en todo el mundo; 'Why Why Why'', la popular de su último disco; y finalizó por todo lo alto con 'In My Blood', para sacar una sonrisa final a sus seguidores.

Un público que enloquecía y no mantenía la compostura. Curioso fue ver desde la grada las cientos de sillas que cubrían la pista, un espacio que, en cuanto pudieron, rompieron para correr hacia las vallas que les separaban del escenario. Aunque a la seguridad no les gustó demasiado, les pedían que volviesen a sus asientos y dos minutos después regresaban para acercarse, e incluso abrazar, a su ídolo pop.

Con un sombrero vaquero blanco, una bandera de España y una flor blanca, Mendes no podía ocultar su felicidad por el recibimiento de sus seguidores. Con una sonrisa impecable se ganó los gritos de «guapo, guapo, guapo». Y aprovechó para practicar su español: «no tengo todas las palabras, así que paciencia, pero muchas gracias por estar aquí, te amo Madrid».

El concierto incluyó un tropezón que acabó sin grandes consecuencias más allá de las risas de la banda del canadiense. Músicos que le acompañan en esta gira, 'On the road again', que presenta algunos de los temas de su último disco 'Shawn' (2024, Island Records), siendo estas las menos presentes en el 'setlist' de la noche. Para rebajar la energía interpretó 'Isn't That Enough', 'Heart of Gold' y 'If I Can't Have You'; una tranquilidad que duró poco ya que temas como 'Ruin' o 'Mercy' recargaban el ambiente para no adentrarse, demasiado, en un valle de calma.

Seis años después de su último concierto en España, Mendes sigue llegando a todos los rincones con su música. Madrid es casi el final de la gira que ha llevado al cantante a recorrer Europa este agosto; en un mes comenzará a girar por Estados Unidos. 17 canciones que vuelven a reconectar al público, a la audiencia y a las noticias del corazón con el joven canadiense.