José Mercé: «No entiendo que la música hecha con IA guste a alguien, ¿cómo te vas a emocionar con un muñeco?»

José Mercé y Manuel Alejandro cruzaron sus miradas por primera vez hace mucho, mucho tiempo, cuando el cantaor era aún un infante que correteaba por la jerezana calle de la Merced que le daría su nombre artístico. Quién podía imaginar que décadas después, ... ya convertidos ambos en leyenda de lo suyo, también se cruzarían sus vidas en un disco de homenaje en el que uno canta las composiciones del otro.

En 'José Mercé canta a Manuel Alejandro' hay éxitos incontestables ('Se nos rompió el amor', 'Soy rebelde', 'Procuro olvidarte'…) y canciones que tal vez no todos tengan en la memoria ('Te desean', 'Se muere por mí la niña'…), que se unirán a los más brillante de su repertorio en una gira que este sábado recala en Almería (donde se le va a nombrar Hijo Adoptivo) y tras el parón navideño reinicia motores el 23 de enero en Zaragoza para después viajar a Alicante, Estepona, Madrid y Mérida.

–¿Llevaba mucho tiempo queriendo hacer este disco?

–Muchísimo tiempo. Pero en la época en la que quería hacerlo no me atrevía. En el año ochenta y tantos, el flamenco era muy cerrado. Y si me hubiera dado por hacer cosas de Manuel Alejandro en ese momento me hubieran quitado de comer del flamenco. Una mala crítica en el ABC de Sevilla o en 'El País' en aquella época, te dejaban sin comer seis o siete meses.

–Y eso que Manuel Alejandro es un autor que se puede llevar bien al flamenco.

–Sí, pero en aquella época era sota, caballo y rey, y había que tener mucho cuidado.

–Tal como se está volviendo el mundo, y la vida en general, ¿cree que esa estirpe de compositores se va a extinguir?

–Mi forma de pensar y de sentir me dice que no va a haber más compositores de esa categoría. No, porque el mundo va muy rápido, muy ligero. Y ahora con la IA esa, va a ser muy difícil que salgan talentos de este tipo para componer.

Mercé recuerda sus inicios junto a Manuel Alejandro y defiende la evolución del flamenco sin ataduras

–Con la IA salen canciones pintonas de pop y rock, pero para el flamenco... Imposible, ¿no?

–Ni el flamenco, ni nada. A mí lo que más me duele es que hay gente que dice que... No quiero hablar mal de nadie, pero hay gente que dice que hay canciones de IA que cuando las escuchan se les ponen los pelos de punta. Yo es que eso no lo puedo entender. ¿Es que la IA tiene sentimientos, corazón? Cuando escucho eso a la gente joven... ¿Pero cómo se te van a poner los pelos de punta si eso es mentira?

–Y no tan joven. Alejandro Sanz confesó en este diario que había escuchado una que le pareció tan buena que le dio «muchísima envidia».

–Pero bueno, ¿mucha envidia? No entiendo cómo puede decir la gente que eso le llega. ¿Te crees que te puede transmitir algo un muñeco? Es que es muy fuerte.

–Usted y Manuel Alejandro se conocen de toda la vida al haber sido vecinos del barrio de Santiago en Jerez de la Frontera. Pero ¿cuándo fue la primera vez que tuvo una conversación con él?

–Vivíamos en la misma calle, yo en el 16 y él en el 1, y desde que vine a vivir a Madrid hemos tenido mucho contacto. A finales de los noventa yo hice varios discos de un flamenco mucho más abierto, y respiré tranquilo al ver que las cosas empezaban a cambiar. Ahora, a mi edad, las críticas ya no me importan. La primera vez que Manuel y yo hablamos debió ser cuando yo era un niño cantor de la Escolanía de la Merced, que es la patrona de Jerez. Me veía por la calle vestido de monaguillo (risas), y estuve varias veces en su casa.

–En la Expo de Sevilla '92 ya le rindió homenaje cantando un par de temas suyos, ¿verdad?–Sí, canté 'Se muere por mí la niña' y 'Voy a perder la cabeza por tu amor', que se incluyeron en un disco que hicimos los gitanitos de Jerez cantando a Manuel por bulerías.

La odisea de abrir el flamenco a otros sonidos

–Ha interpretado temas de Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Pablo Milanés, Serrat e incluso hasta de Manu Chao. ¿Cantar a grandes compositores es la mejor manera de abrir el flamenco?

–La mejor manera de convencer a los puristas es que se abran, que conozcan las músicas, los instrumentos. Antes, en cuanto no había una guitarra y un cantaor, era como si vinieran los tambores de Fu Manchú, pero afortunadamente eso pasó a la historia. El disco flamenco más vendido de la historia es 'Aire'. Todos los críticos lo pusieron como los trapos, e incluso mis propios compañeros lo criticaron.

–Y esos compañeros, ¿le pidieron perdón años después?

–Años después no, meses después empezaron a poner en el escenario lo mismo que ponía yo (risas).

–Que le copiaron, vamos.

–(Asiente)

–Ha sido honrado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura. ¿Qué le parece el trabajo que está haciendo el actual ministro?

–No sé, yo veo cosas muy raras. A mí me dijeron lo de la medalla el 23 de diciembre del año pasado, y estamos a 4 de diciembre y todavía no la tengo. ¡Me la van a entregar en enero! (risas) O sea que creo que no lo está haciendo muy bien. Un poco lento.

-Vive en Madrid desde hace muchos años. ¿La escena de tablaos de la capital ha perdido su esencia después del cierre de Casa Patas y tantos otros? ¿O hay excepciones?

-La única excepción que queda es El Corral de la Morería. Lo demás se ha perdido por completo. Los artistas del flamenco de los setenta estábamos todos en Madrid. Casa Patas era moderno. Antes estaban Torres Bermejas, Los Canasteros, Café de Chinitas, Las Brujas, Zambra... En esos tablaos estaban todos los grandes del cante y la guitarra.

-La semana que viene le van a nombra Hijo Adoptivo de Almería, ¿qué significa para usted?

-Cuando llegué a la Peña el Taranto de Almería, a principios de los ochenta, fue cuando se me empezó a reconocer. Allí se me ha dado mucho cariño, y que me nombren Hijo Adoptivo, pues encantado de la vida. Lo que tengan que hacer conmigo, que lo hagan en vida.