Suscríbete a
ABC Cultural

José Mercé: «No entiendo que la música hecha con IA guste a alguien, ¿cómo te vas a emocionar con un muñeco?»

El cantor jerezano rinde homenaje a uno de sus paisanos más célebres en su nuevo disco 'José Mercé canta a Manuel Alejandro'

El duende de José Mercé tiñe de flamenco las letras de Manuel Alejandro en Sevilla

Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión Para más información
El cantaor José Mercé
El cantaor José Mercé abc

Nacho Serrano

José Mercé y Manuel Alejandro cruzaron sus miradas por primera vez hace mucho, mucho tiempo, cuando el cantaor era aún un infante que correteaba por la jerezana calle de la Merced que le daría su nombre artístico. Quién podía imaginar que décadas después, ... ya convertidos ambos en leyenda de lo suyo, también se cruzarían sus vidas en un disco de homenaje en el que uno canta las composiciones del otro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app