Suscribete a
ABC Premium
Directo
Alcaraz y Sinner, dos maestros en pugna por la corona de la ATP Finals
Última hora
El juez Peinado levanta la imputación de la secretaria general de Presidencia por el 'caso Begoña Gómez'

LA TERCERA

La canción, hoy

Sus revolucionarias ideas no son otras que ese ritmo que se baila, esa armonía que se lleva y la palabra justa y a tiempo, sin lavar ni limar, con la que se identificará el gentío que queda extasiado oyendo un ''nos vamos a enganchar como perros'' o un ''te follaré hasta que me quieras'', que es lo que va diciendo Yves Tumor en una de las canciones de Rosalía, lo que me ha hecho ver lo equivocado que yo estaba al decir que se nos rompió el amor de tanto usarlo

Capitalizar ya las pensiones

El agradecimiento

La canción, hoy
CARBAJO&ROJO

Manuel Alejandro

Estaba escuchando las tocatas de Johann Sebastian Bach que estudiaba con mi profesor de órgano en el Real Conservatorio de Madrid, el gran compositor, Jesús Guridi, cuando supe que iba a ser invitado y premiado en unas jornadas de la industria de la música, y ... que por fin las grandes organizaciones estaban reconociendo lo esencial, la materia prima de esta industria: la canción. El autor siempre se movió en la sombra, porque la canción ha sido siempre del cantante, del intérprete, como el kikirikí es del gallo. Sólo aquellos pioneros llamados cantautores, porque las grababan y actuaban en vivo, eran dueños de sus canciones. Ahora proliferan cada vez más los cantantes-estrellas que interpretan sus propias canciones, la mayoría porque comprobó en las redes que no es necesario ser Quincy Jones, ni Caruso, ni tener un palmito deslumbrante para triunfar en el ramo, lo que hace que cada vez se vean más estrellas estrelladas con deplorables aspectos… Pero de esta manera, al ir el crítico y el fanático detrás de su ídolo, y saber que la canción que canta es de él mismo, han comenzado a interesarse por ella y a valorarla junto con su voz, comprobando el peso específico de cada una de ellas. Cuando en los Grammy de Sevilla Rosalía impactó universalmente interpretando mi 'Se nos rompió el amor', seguida del reguetón, el 'trap', el 'hip-hop' y el 'drill' de moda, los críticos y los fans no tuvieron más remedio que pensar que detrás de aquella flor que no duraba dos primaveras había otra clase de autor; ni mejor ni peor, pero otra clase de autor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app