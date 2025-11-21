Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El duende de José Mercé tiñe de flamenco las letras de Manuel Alejandro en Sevilla

El Cartuja Center se convirtió en el escenario de un homenaje a las letras del autor y una reivindicación del flamenco como «marca España»

David Palomar: «El buen flamenco no va con prisas, es como cocinar a fuego lento»

José Mercé en el Cartuja Center
José Mercé en el Cartuja Center víctor rodríguez
Paula Mateo

Paula Mateo

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Andalucía es tierra de talento. En concreto, Jerez de la Frontera, además de ser cuna del vino en el sur, ha dado a luz a artistas de primera talla: Lola Flores, El Canijo de Jerez, Judeline, La Macanita, Capullo de Jerez, Tía Juana del Pipa ... … sin dejar atrás a José Mercé y a Manuel Alejandro. El primero, referente flamenco; el segundo, uno de los compositores más importantes del país.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app