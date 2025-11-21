El duende de José Mercé tiñe de flamenco las letras de Manuel Alejandro en Sevilla

Andalucía es tierra de talento. En concreto, Jerez de la Frontera, además de ser cuna del vino en el sur, ha dado a luz a artistas de primera talla: Lola Flores, El Canijo de Jerez, Judeline, La Macanita, Capullo de Jerez, Tía Juana del Pipa ... … sin dejar atrás a José Mercé y a Manuel Alejandro. El primero, referente flamenco; el segundo, uno de los compositores más importantes del país.

Anoche, el cantaor presentó en el Cartuja Center su nuevo proyecto: un homenaje a la figura y a las letras de su paisano, tendiendo así un puente entre dos maneras de vivir la música desde una misma tierra. Un espectáculo enmarcado dentro del Festival Insólito, en el que miles de personas comprobaron en directo que el cante jondo también tiene cabida en la poética de Manuel Alejandro.

Interpretar las letras de Manuel Alejandro no es cualquier cosa. Por eso, el cantaor tomó esas canciones que tantos han hecho suyas y las llevó a su territorio: el del compás y el sentimiento flamenco.

Un pianista inauguró el escenario y, segundos después, le siguió el jerezano, a quien la sala recibió con un aluvión de aplausos. «Este nuevo álbum va a salir el próximo 5 de diciembre. Por mi parte, espero que disfrutéis mucho esta noche. Con que la mitad de vosotros lo haga, me daré por satisfecho», confesó.

Cante, palmas y pasión

El concierto se dividió en diferentes bloques. El primero incluyó temas de Manuel Alejandro como 'Te estoy queriendo tanto', 'Yo soy aquel', 'Procuro olvidarte' o 'Se nos rompió el amor', que interpretó por bulerías.

Tras confesar lo mucho que le alegra que «poquito a poco la gente se está dando cuenta de quién es Manuel Alejandro», abandonó el escenario, cediendo el espacio a los músicos que le acompañaban.

Durante su ausencia, los artistas regalaron a los asistentes un medley flamenco que arrancó con la soleá de Enrique Morente, 'Tú vienes vendiendo flores', y siguió por tangos. Cuando el protagonista regresó, lo hizo con un bloque de flamenco tradicional a través de una malagueña de Enrique el Mellizo, seguiriyas de Antonio Fernández Díaz «Fosforito» -referente que falleció la semana pasada- y alegrías de Cádiz.

Antes de retomar la discografía de Manuel Alejandro, el intérprete recordó que «podemos hacer de todo, el flamenco no lo vamos a perder. Nuestra música es el flamenco, y el flamenco es marca España». A continuación, 'Se muere por mí la niña' y 'Yo soy rebelde' se intercalaron con un medley de los grandes éxitos de José Mercé -'Del amanecer', 'Aire'…-, así como con piezas de Luis Eduardo Aute -'A L'alba'-, un fandango y bulerías de Jerez.

La jornada culminó con miles de personas en pie, felicitando con palmas flamencas a un cantaor que no sabe cantar sin dejarse el alma. Un artista que, anoche, logró que el piano, las palmas y el rasgueo encajaran a la perfección con la producción de Manuel Alejandro. No cabe duda, para José Mercé, el cante jondo es su segunda piel.