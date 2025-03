Izal, ante su último concierto: «Después de todos estos años, todavía no sabemos qué es el indie»

Asegura Mikel Izal, cantante, guitarrista, compositor y a la sazón alma mater de Izal, que su grupo ha vivido todo lo que podía vivir en estos doce años de andadura. Y aunque a Mick Jagger le daría la risa al leerlo, el músico navarro tiene sus razones para decirlo porque desde que empezaron en 2010, sólo han tenido unos cuantos meses de tranquilidad relativa. Fue hasta que publicaron 'Magia y efectos especiales' (2012), un disco que forma parte de las páginas de oro del 'indie' español y cuyo éxito los metió en una frenética vorágine de grabaciones, promos y giras no exenta de polémicas que ha durado hasta este fin de semana, en el que se despiden de sus fans con un doblete en Madrid.

A este periodista le consta que hay algún miembro de Izal que está bastante tocado por esta inesperada separación, a la que en realidad sólo puede dar explicación el propio Mikel Izal. A pocas horas de subirse al escenario del WiZink Center junto a sus compañeros, el fundador del grupo se presta a hacerlo en una última conversación vía e-mail, para evitar que se le escape algún titular controvertido que les estropee la última fiesta.

¿Cómo se siente a escasas horas de tocar el último riff?

Nos sentimos ante todo emocionados, nerviosos, y muy nostálgicos. Han sido doce años increíbles, milagro tras milagro, en los que cinco extraños se convirtieron en familia para vivir una aventura que muy pocas personas tienen la oportunidad de vivir. Estamos muy agradecidos al público que lo hizo posible. Son muchas sensaciones a la vez.

A día de hoy todavía hay gente que piensa que Izal 'salieron de la nada', aunque como músicos todos llevaban años de picar piedra. Aun así, sí es cierto que el primer disco fue un auténtico bombazo. ¿En algún momento de esa época tuvieron la sensación de 'too much too soon', como dicen los británicos?

Hay una buena parte de la historia del grupo y de nuestra historia por separado antes de él, que transcurrió en la sombras. Nosotros nos juntamos en 2010 ya a empezar a ensayar, con unas canciones de un EP que yo grabé en Barcelona, y hasta 2014/2015 después del segundo álbum ('Agujeros de Gusano') y ya casi a punto de grabar el tercero ('Copacabana') aún no vivíamos de la música. Y esos cinco años fueron de una intensidad tremenda, dando cientos de conciertos, para poquísima gente los primeros años, con la fe intacta pero los bolsillos vacíos, con el poco público que teníamos financiándonos los dos primeros álbumes, etc… Es decir, vivimos muchísimas circunstancias en esos primeros cinco años de vida que nos prepararon bien para los que vinieron después. No nos saltamos ninguna pantalla.

Cuando llegó el éxito, ¿cambiaron en algo sus sensaciones al hacer discos? Quiero decir, ¿sobrevolaba esa sensación por un lado emocionante, pero por otro opresiva, de que lo que creaban iba a ser analizado con lupa?

Para mí siempre ha sido más emocionante pensar que lo que estoy escribiendo y con lo que me estoy conmoviendo lo va a escuchar mucha gente que puede que también se emocione con ello. Creo que es bonito. Pero por esa misma razón el vértigo es mayor, eso es innegable, por lo menos en mi caso. Es que no hay luz sin sombra, es que no se puede tener solo los aspectos buenos de cualquier situación. Siempre va a haber pros y contras en todo lo que te ocurra en la vida.

¿Cómo fue el momento en el que se sacó el tema de la separación en el grupo? ¿Todos los miembros se lo tomaron igual?

Ha habido muchísima unión y apoyo mutuo. Uno de los privilegios, uno más, de nuestra trayectoria es acabar dándonos un abrazo, riéndonos los unos con los otros en esta última gira, siendo las personas que siempre fuimos.

La razón de la separación, ¿es básicamente que quiere trabajar de otra forma durante un tiempo?

Han sido doce años de una intensidad espectacular, hemos vivido prácticamente todo lo que una banda puede vivir en el terreno musical. Y además somos cinco personas tremendamente inquietas. Todos esos ingredientes indicaban que era momento de cerrar esta etapa y empezar otras nuevas. Cada uno a su manera.

Al hilo de lo anterior… ¿Qué planes tiene por delante tras la despedida del grupo? Casi todo el mundo piensa que se vas a 'marcar un Bunbury', ¿se equivocan?

Estoy trabajando mentalmente para centrarme en el 'ahora' y no mirar más allá. El presente es acabar esta gira, disfrutar al máximo de dos Wizink Center llenos, cosa que quizás no vuelva a vivir otra vez en la vida, y darme un enorme abrazo con mis compis al terminar. El futuro ya llegará.

Más solistas, menos bandas

Con lo mal que está todo, y lo fatal que pinta el futuro próximo por la nueva crisis, el mantra de 'si eres solista te irá mejor que en un grupo' parece estar extendiéndose en la escena de pop-rock de guitarras…. tenemos el ejemplo reciente de Carlangas. ¿Qué opina de esto?

No puedo hablar por otros compañeros ni otras formaciones, que tendrán sus motivos para emprender cualquier proyecto artístico nuevo. En nuestro caso, creo que un proyecto como Izal, en el momento en el que estamos, con las últimas giras y discos que hemos tenido el privilegio de vivir, es absolutamente imposible de igualar.

¿Cuándo fue la primera vez que pensaste en poner fin al grupo?

Es un proceso, no hay un momento puntual. No sabría ponerle fecha a algo así. Es un cúmulo de muchas sensaciones y vivencias.

Aun así, no se puede decir que esta banda no volverá a reunirse nunca, ¿verdad?

Sería muy osado por nuestra parte estar completamente seguros de lo que vamos a sentir dentro de cinco, diez o quince años. Eso no lo sabe nadie. Simplemente a día de hoy no hay planes en ese aspecto.

Creo que el momento más duro para usted debió ser cuando se generó aquella potencia en redes por tus mensajes con chicas. En poco tiempo quedó claro que el asunto se había sobredimensionado, pero ¿se le ha quedado cierta sensación de que nadie le ha pedido disculpas?

Volvemos a los pros y los contras de que te pase algo tan increíble e intenso como lo que nos ha pasado. La popularidad, la notoriedad, que tanta gente te conozca y te quiera, ser importante para tantas personas... todo eso tiene también sus contras y no puedes pretender que no existan. Las cosas menos buenas también van en el mismo paquete, por desgracia.

¿Ponerle al último disco del grupo el título 'Hogar' fue de algún modo una manera de cerrar el círculo anunciando ts vuelta a casa después de poner fin a Izal?

No puse ese título pensando en cerrar nada, me limité a escuchar lo que me hacía sentir todo lo que había escrito. Y escuché intimidad, escuché familia y amigos, escuché mi verdad, y todo me llevaba a un sitio real, un sitio de verdad, donde no hay ruido y todos saben quién eres. Y eso me pareció un hogar.

«Nunca he sabido qué es el 'indie'»

Después de Izal, han anunciado su separación bandas 'indie' como Full, Second o Grises, ¿cree que tiene que ver con cierto agotamiento de 'algo'?

No sabría decirte, al final solo conoces tu casa. En nuestro caso nos despedimos en el momento quizás más dulce, con un álbum como 'Hogar' que nos ha emocionado muchísimo, con una gira increíble. Y eso creemos que es un privilegio que pocas bandas que terminan tienen la oportunidad de vivir. Es un final bonito dentro de que los finales siempre son agridulces.

Después de todo este tiempo lleno de experiencias con Izal, si un chaval de 13 años le preguntara qué es el indie, ¿qué le contestaría?

Que nunca lo he sabido. Que en nuestro caso siempre hemos pensado que somos un grupo de pop/rock y que nos llamaban indies por la autogestión. Siempre, hasta el día de hoy, todo se ha decidido en reuniones entre nosotros. Todo en casa, sin personas ajenas a nosotros. Con total y absoluta independencia. No sé si eso es el indie, pero es lo que hemos vivido.

¿Hay algo de la historia de Izal que le gustaría cambiar si pudiera dar marcha atrás? ¿O no hay absolutamente nada, y no cambiaría ni una coma?

No tocaría absolutamente nada porque todos los pasitos, los buenos, los malos y los regulares, han trazado el camino que cualquiera de nosotros ni tan siquiera soñaba con recorrer hace doce años. No me arriesgaría a perderme esa aventura por arreglar un par de chorradas. Tras este viaje solo podemos estar agradecidos para siempre con el público, porque ellos nos lo dieron todo.