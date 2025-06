Cypress Hill: «Grabar con una orquesta sinfónica ha sido como hacerse mayor»

Todo el mundo sabe que Los Simpson profetizaron docenas, si no centenares de eventos y sucesos de lo más dispares, que en la serie aparecieron de forma cómica y años o décadas después se tornaron realidad. Y por increíble que parezca, aquella escena de un capítulo de 1996 en la que Cypress Hill daban un concierto acompañados de la Orquesta Sinfónica de Londres, a la que habían contratado por error, también se ha cumplido.

Fue hace justo un año, en el Royal Albert Hall de la capital británica, donde la banda actuó con la prestigiosa orquesta para grabar un disco en directo que se ha publicado hace apenas unos días, poco antes de la gira española que ha pasado por los festivales Icónica Sevilla y Murcia On, y que este viernes hace escala en el Río Babel de Madrid.

«Es una historia muy interesante, claro. Primero hicimos esa colaboración con los Simpson, y evidentemente, jamás pensé que acabaría ocurriendo de verdad. Ha llevado unos cuantos años de trabajo hacerlo realidad, pero la experiencia ha valido la pena con creces, tener detrás a esa orquesta haciendo esas melodías tan bellas fue increíble. Fue como si de pronto nos hubiéramos hecho mayores como artistas (risas). Pero en estos conciertos españoles, obviamente, volvemos a nuestro «estado natural» y estaremos tocando todos los grandes clásicos que nos dé tiempo a tocar».

Cypress Hill nació en 1988 en South Gate (California), y en los noventa se convirtieron en uno de los grupos más reconocibles del hip-hop gracias a un enfoque sonoro muy personal que los diferenció del denominado 'West Coast rap' que abanderaban Tupac Shakur, Eazy-E, Dr. Dre, Ice Cube o Snoop Dogg. Cypress Hill eran menos 'gangsta', con un punto latino y más desacomplejados y divertidos, y acabaron atrayendo a toda una legión de fans que también abrían sus oídos a otros géneros como el rock. «Fue una época muy especial en la historia de la música», dice Sen Dog con inequívoca añoranza. «Los conciertos eran una auténtica locura, los fans eran absolutamente salvajes. Ahora se han hecho mayores y traen a sus hijos (risas), lo cual asegura nuestra supervivencia».

Asegura Sen Dog que, en realidad, lo de sobrevivir es algo que aprendieron desde muy jóvenes. «En la calle tenías que tener personalidad, o estabas muerto. Si no eras auténtico, si no te mantenías firme con tu forma de ser, te comían. Todo eso creo que se trasladó a nuestra forma de hacer música, y afortunadamente eso encontró una respuesta brutal en millones de chavales dentro y fuera de Estados Unidos. Nosotros admirábamos a Public Enemy, a Run DMC, y también a Beastie Boys, porque nunca fuimos de los que pensaron que los blancos podían 'robarnos' el rap. No lo pensamos ni con ellos ni con Eminem, porque los dos tenían autenticidad, y porque todo el mundo, sea del color o la raza que sea, es bienvenido para hacer más grande el rap. Nosotros también conseguimos hacer las cosas a nuestra manera y construir esa personalidad propia, de manera que nuestra autenticidad también fue identificada por la gente».

La historia del Cypress Hill fue narrada con detalle en el documental 'Inside in the brain' (2022), pero Sen Dog afirma que «nunca» se subirán al carro de los biopics. «Sería demasiado difícil recrear nuestras vidas con rigor y sin que falte nada importante. Por ejemplo, cuando vi 'Straight outta Compton' (la película sobre el grupo N.W.A.), vi cosas que no fueron exactamente así en la realidad. Yo estuve allí en ese momento y ese lugar, fui testigo de todo aquello. Además, creo que me costaría muchísimo verme interpretado por un actor. No creo que ninguno me dejase satisfecho».

Sobre la evolución del hip-hop en el siglo XXI, Sen Dog opina que «se han hecho grandes cosas», y aunque confiesa entre risas que no es el rap que suele escuchar porque casi siempre se va a los clásicos, también reconoce que de vez en cuando, se topa con algún artista «que está llevando el género a un nuevo nivel». Aun así, asegura, «a día de hoy no ha surgido nadie tan increíble, talentoso y revolucionario como Chuck D y Flavor Flav» (los fundadores de Public Enemy), dos referentes para todos los raperos que incluyen la crítica social en sus letras. Y en ese aspecto asegura que «cada vez hay más de que escribir», refiriéndose a las nuevas viejas problemáticas que están emergiendo en Estados Unidos. «Todo el mundo debería tener derecho a intentar mejorar su vida con todos los medios que tenga a su alcance, y las actividades criminales de algunos no deberían ser excusa para criminalizar a todos», dice acerca del acoso que está sufriendo la población inmigrante.

MÁS INFORMACIÓN La revolución del hip hop y la reinvención del pop consumo

Sen Dog confiesa estar viendo «tantos cambios en muy poco tiempo», que a veces se siente abrumado y no sabe ni qué pensar. «No soy una persona muy política, por decirlo así. No tengo respuestas inteligentes para todo, pero lo que está claro es que es una vergüenza ver a la gente siendo arrestada en sus casas, en sus trabajos, para luego ser trasladada a esos campos de detención donde no se les trata correctamente. Ojalá algún día volvamos a vernos todos como seres humanos iguales en derechos».