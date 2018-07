El asesinato del rapero Tupac, a un paso de resolverse La nueva serie documental de Netflix «Unsolved: The Tupac and Biggie Murders», basada en entrevistas y declaraciones de los detectives de la Policía de Los Angles que trabajaron en el caso, incluye una entrevista con Keefe D que ha supuesto un verdadero terremoto para la escena de rap internacional

El rap vive día convulsos. Tras los asesinatos de XXXTentacion, Jimmmy Wopo y Smoke Dowg, otro crimen tristemente célebre en el universo hip-hop está ofreciendo un nuevo e inesperado episodio. Veintidos años después de la muerte de Tupac Shakur en Las Vegas a manos de tiradores desconocidos, un testimonio ha empezado a arrojar luz sobre lo ocurrido.

La nueva serie documental de Netflix «Unsolved: The Tupac and Biggie Murders», basada en entrevistas y declaraciones de los detectives de la Policía de Los Angles que trabajaron en el caso, incluye una entrevista con Keefe D que ha supuesto un verdadero terremoto para la escena de rap internacional. «Fui un mafioso, narcotraficante en Compton y soy la única persona que puede contar la verdadera historia respecto al asesinato de Tupac. La gente me ha estado persiguiendo por 20 años, pero he decidido hacerlo ahora porque estoy muriendo de cáncer y no tengo nada que perder. Lo único que me importa es la verdad», asegura el ex rapero.

Según su relato, Keefe D iba en el coche con la persona que disparó a Tupac, pero sus declaraciones sólo dan pistas de quién pudo ser el asesino, ya que la delación le estaría prohibida por un código callejero. «Yo iba en el asiento de al lado. El coche lo conducía Terrence “T-Brown” Brown, que tenía detrás a DeAndre “Dre” Smith. Lane Anderson venía detrás de mí. Sacaron un par de armas 662 y ahí supe que todo iba en serio. Le dieron las armas a Dre y el no accedió a hacerlo. Entonces, Lane tomó el control».

Poco después de la muerte de Tupac, The Notorious B.I.G., a quien casi todos señalaban como el cerebro del crimen, fue también asesinado a tiros en Los Angeles. Queda por saber ahora si el Departamento de Policía de Los Angeles reabrirá el caso ante las declaraciones de Keefe D, a las que ya se dan bastante credibilidad en los foros raperos.